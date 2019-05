Právnička: Stavby brzdia formality aj obštrukcie susedov

23.05.2019, 10:50 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Banskobystrický podnikateľ Miroslav Gábor viac než desať rokov zápasí s úradmi o vydanie stavebného povolenia, aby mohol stavať na zakúpenom pozemku. O jeho príbehu písal TREND. Advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners v rozhovore pre TREND hovorí, že obytné zóny dnes vznikajú aj na miestach, ktoré nemajú dostatočnú infraštruktúru. Ak je však aj pozemok v územnom pláne určený na stavbu, nie je isté, že úrady na ňom niečo naozaj dovolia stavať.

Ako sa môže brániť človek, ktorý má pocit, že mu stavebný úrad krivdí?

Ide o dobrú prípravu pred stavbou. Aktívny prístup stavebníka často eliminuje negatívne rozhodnutia. Nápomocným dokumentom by v uvedenom prípade mohla byť územnoplánovacia informácia, z ktorej by malo vyplývať jednoznačné funkčné využitie pozemku. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím stavebného úradu má stavebník možnosť využiť štandardné opravné prostriedky a do úvahy prichádza tiež prieskum zo strany súdu.

Je možné brániť sa aj proti nesúhlasným stanoviskám dotknutých orgánov, napríklad dopravného inšpektorátu?

Áno. Aj v takom prípade prichádza do úvahy využitie riadneho opravného prostriedku, respektíve súdneho prieskumu, keďže ide o individuálne správne akty. Inštitútom využívaným v tejto súvislosti je niekedy napríklad podnet na protest prokurátora.

Význam územného plánu

Sú stanoviská dotknutých orgánov, napríklad dopravného inšpektorátu, záväzné pre stavebný úrad?

V podstate áno. Stavebný úrad je povinný akceptovať stanoviská dotknutých subjektov. Napríklad, ak príslušný orgán vydá stanovisko, že pripojenie stavby ku komunikácii nie je možné zamýšľaným spôsobom, obec bude takéto stanovisko rešpektovať.

Ak teda stavebník nesúhlasí so stanoviskom dopravného inšpektorátu, musí napadnúť inšpektorát?

Som presvedčená o tom, že áno, ak jeho rozhodnutím dochádza k zásahu do práv a oprávnených záujmov stavebníka. V takom prípade by mal mať možnosť využívať opravné inštitúty.

Aký je postup?

Ak je problémom svojvôľa orgánov,

