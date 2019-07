Pre Islamský štát sa vojna ešte neskončila. Stovky radikálov sa vracajú do Iraku

22.07.2019, 18:00 | Jaroslav Fabok

Členovia militantného hnutia Islamský štát (IS), ktoré od roku 2014 ovláda časti územia Sýrie a Iraku, boli začiatkom tohto roka nútení priznať si, že ich pokus o obnovu kalifátu stroskotal. IS sa ocitlo pod tvrdou ofenzívou Spojených štátov, Veľkej Británie, Kurdských síl, ale aj Ruska, Turecka či Sýrskej vlády. Napriek porážke samozvaného kalifátu, ktorý sa geograficky rozprestieral prevažne na sýrskom území, sú neoblomné zvyšky vojska bojujúceho „pod vlajkou IS“ odhodlané svoj boj nevzdať.

Kalifát skončil, idea nie

Po tom, ako Sýrske demokratické sily (SDF) dobyli v marci tohto roka poslednú baštu IS, nachádzajúcu sa v dedine Bághúz vo východnej časti Sýrie, vyhlásil americký prezident Donald Trump oficiálny koniec kalifátu. „Mám to potešenie oznámiť, že Spojené štáty spoločne so svojimi partnermi... oslobodili všetky územia v Sýrii a Iraku, ktoré kontroloval IS, teda sto percent územia kalifátu,“ povedal vtedy D. Trump.

Porážka kalifátu však neznamenala aj porážku myšlienky, ktorá stála v pozadí jeho vzniku. V regióne sú naďalej prítomné tisícky bojovníkov, ktorí sú odhodlaní aj napriek nepriaznivému vývoju situácie svoj boj nevzdať. Nahráva im najmä pretrvávajúca regionálna mocenská, ekonomická a spoločenská nestabilita.

Súčasný stav vykresľujú napríklad podmienky v meste Rakka, ktoré sa nachádza v strednej časti severnej Sýrie. Rakka bola jednou z kľúčových pozícií hnutia IS od roku 2013 do októbra 2017. Po tom, ako mesto dobyli Kurdské jednotky s podporou koalície pod vedením Spojených štátov, sa militantní bojovníci IS vydali na ústup.

Pôsobenie IS, ale aj bombardovanie spojencov za sebou na meste zanechalo výrazné stopy. Zničená infraštruktúra, chudoba či nemožnosť nájsť si prácu tvoria podhubie potenciálnej podpory militantného hnutia zo strany obyvateľov niektorých územných častí Sýrie.

Zo Sýrie do Iraku

Po porážke v Sýrii sa zvyšky

