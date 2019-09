Pre nález bomby z vojny evakuovali v Hannoveri viac než 15-tisíc ľudí

02.09.2019, 21:54 | TASR

Viac než 15-tisíc ľudí evakuovali v pondelok večer v hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko Hannover po nájdení 250-kilogramovej nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny. Informovali o tom predstavitelia mesta, píše agentúra AFP.

Ľudia by sa mali podľa odhadov do konca dňa môcť vrátiť späť do svojich domovov po tom, ako bude bomba zneškodnená.

Neprehliadnite V Moskve neustále nahlasujú bomby. Za tri mesiace čelila 564 evakuáciám

Poplachy sa dotkli aj desiatok ďalších ruských miest a spôsobili obrovské...

V júni museli zneškodniť nevybuchnutú americkú leteckú bombu vážiacu 100 kilogramov neďaleko berlínskeho námestia Alexanderplatz.

Pred dvoma rokmi po nájdení britskej bomby s hmotnosťou 1,4 tony evakuovali vo Frankfurte nad Mohanom 65-tisíc ľudí - išlo o najväčšiu akciu tohto druhu od roku 1945.

V Nemecku sa i 74 rokov po ukončení druhej svetovej vojny každoročne nájdu stovky nevybuchnutých bômb z rozsiahleho leteckého bombardovania.