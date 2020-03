Manažérka z Kto pomôže Slovensku: Pre strach neviem spať

29.03.2020, 11:00 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Materiálne a personálne poddimenzovaní zdravotníci majú veľký strach z talianskeho scenára, že sa budú musieť rozhodovať, komu pomôžu prežiť. Ľudia z iniciatívy „Kto pomôže Slovensku“ im už dva týždne pomáhajú. Vyzbierali vyše 700-tisíc eur, za ktoré im dodali státisíce ochranných pomôcok a desiatky prístrojov. Iniciatíva od stredy sprostredkováva zdravotníkom a verejnosti aj psychologickú pomoc, ktorej potreba takisto narastá. Rozprávali sme sa s TREND TOP Manažérkou roka 2019 Luciou Paškovou, ktorá je jednou zo spolutvorcov iniciatívy.

V rozhovore sa tiež dozviete: ako vidia vývoj situácie zdravotníci

čo zdravotníkom najviac chýba a ako to iniciatíva zabezpečuje

čo je podľa Lucie Paškovej na dnešnej kríze aj pozitívne

Čo bolo impulzom vznik iniciatívy? Inšpirovalo vás aj vaše podnikanie v oblasti dentálnej hygieny?

Pracujeme so zdravotníkmi a preto som mala od nich informáciu, že je obrovský nedostatok ochranných pomôcok. Ak chceli riadne vykonávať to množstvo práce, ktoré majú, nezostával im čas zaoberať sa ešte aj tým. Navyše sa pomôcky nedali ani nikde zohnať. To bolo vo štvrtok pred dvomi týždňami.

Zároveň sme si uvedomovali, že príde k výmene vlády, v dôsledku čoho nastane v riešení situácie nejaký časový prestoj. Dali sme sa dokopy partia ľudí, ktorí vnímali, že treba ľuďom v prvej línii okamžite pomôcť.

Boli to Šimon Šicko [EY Podnikateľ roka 2018 – pozn. TRENDU], Lukáš Fila z Denník N, známa fundraiserka Zuzka Suchová či fejsbúkový profil demotivácia. Človek, ktorý stojí za profilom zverejnil výzvu, aby sa mu ozývali ľudia, čo im chýba. O chvíľu mal plnú stránku. On prinášal prvé podnety, kam adresovať pomoc.

Improvizovaný rozbeh

Takže to bol spontánny začiatok...

Takmer okamžite po uverejnení výzvy sme mali stovku dopytov. Štruktúru fungovania sme vytvárali za pochodu. Začali sme budovať telefonický tím, ktorý overuje každý dopyt. Väčšinou sú to chirurgické rúška, respirátory, ochranné obleky, rukavice, dezinfekcie. Ozývali sa nám naozaj ľudia prvého kontaktu s chorými. Infektológovia, záchranári, ambulancie.

Potom to začalo to naberať veľké obrátky. Na začiatku sme vôbec nemali predstavu, koľko toho bude. Momentálne je to cez tisíc dopytov.

Ako ste na začiatku riešili peniaze na pomôcky?

V úplnom úvode Šimon Šicko vedel, že VÚB banka chce kúpiť prístroje Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Že na to dajú 40-tisíc eur, ale to nestačilo na plný počet, ktorý potrebovali. Tak sme začali fundraisovať peniaze na zvyšok. A zároveň zbierať nové požiadavky od zdravotníkov.

Celé sme to dohodli vo štvrtok, v piatok popoludní sme spustili web. Počas víkendu, keďže sa nepripisujú peniaze z iných bánk, sme nevedeli, koľko je na transparentnom účte, ktorý poskytla Zuzka Suchová, peňazí. Takže až do pondelka popoludnia sme ani nevedeli, či budeme mať peniaze na prístroje.

Aktuálne ste vyzbierali vyše 700-tisíc eur. Kto sú zväčša darcovia?

Niekoľko väčších firiem ako spomínaná banka či ČSOB a ďalšie dali desiatky tisíc eur. A potom je tam veľmi veľa individuálnych darcov s menšími sumami. Ale každá je pre nás dôležitá rovnako, lebo to znamená, že môžeme nakúpiť viac ochranných pomôcok.

Na začiatku sme dali nejaké peniaze aj my. Ja desaťtisíc eur a Šimon Šicko dvadsaťtisíc eur, lebo vidíme, že to má naozaj zmysel, čo nám každý deň potvrdzujú aj zdravotníci.

Peniaze sa teda zbierali, čo však doprava?

Naša firma [Curaden Slovakia – pozn. TRENDU] má zmluvu so špeditérmi, ale tí cez víkend nepracujú, tak sme to hneď na začiatku riešili „partizánskou dopravu“ vlastnými autami. Oslovili sme lokálnych dobrovoľníkov a máme aj takzvaných runnerov. Poskytli sme aj náš firemný sklad, ale doposiaľ sa snažíme čo najviac manažovať pomoc od zdroja k príjemcom tak, aby materiál nemusel zbytočne prechádzať skladom.

Ako zháňajú materiál

Respirátory, rúška, rukavice, to sú všetko veci, ktoré sa nedajú zohnať. Problém má aj štát. Ako sa to darí vám?

Sú štandardné firmy, ktoré sú schopné ich dodať aj za primerané ceny. Je ich však žalostne málo. Napríklad Dexis alebo Obleč sa do roboty. Potom je tu skupina firiem s predraženými cenami. Ale keď nám niečo zúfalo chýba, tak kupujeme aspoň v menších množstvách aj drahší materiál. Stále je to však za menej, ako sú internetové ponuky napríklad na respirátory za 30 eur.

Je pomerne veľa firiem, ktoré majú zásoby, ale púšťajú ich postupne, aby na nich zarobili.

Ako ich dovážajú? Alebo ich majú na skladoch na Slovensku?

Situácia na trhu je vraj taká, že je pomerne veľa firiem, ktoré majú zásoby, ale púšťajú ich postupne, aby na nich zarobili. Čo teda nie je veľmi kóšer. Ale ako som spomínala, sú aj firmy, ktoré rýchlo reagujú a majú primerané ceny vo výške ako pred krízou.

Rozhodujúca je pre nás rýchlosť dodania. Radšej priplatíme euro, ak to rúško či respirátor niekde hneď pomôže. Ochrana zdravotníkov je najväčšia priorita.

Čo z tých vecí zdravotníkom chýba aktuálne najviac?

Človek si musí chrániť najmä ústa, nos a oči. Takže rúška a respirátory. Málo sa hovorí o ochrane očí. Takže zabezpečujeme aj okuliare. Najnovšie sme v spolupráci s 3D tlačiarňami začali vyrábať ochranné štíty na tvár. Vo výrobe je ich dvetisíc. Potom aj ochranné obleky, dezinfekcie, rukavice. Tých sme rozdali 230-tisíc a stále máme požiadavku na ďalších 170-tisíc.

Do ambulancií dodávame germicídne žiariče na dezinfekciu vzduchu. Firma Daikin venovala na infektologické oddelenia dvadsať čističiek vzduchu. Veľmi tiež chýbajú bezkontaktné teplomery.

Veľký dopyt je aj po šitých rúškach, tam spolupracujeme so Sashe [platforma pre handmade výrobcov – pozn. TRENDU]. Pri šitých rúškach, keď sme ich aj nevedeli nakúpiť, aspoň sme párovali ľudí, ktorí ich šili, s tými, ktorí ich potrebovali.

zdravotníci v ochranných odevoch, Slovensko, koronavírusZdroj: TASR

Vravíte, že máte vyše tisíc dopytov, o aké zdravotnícke zariadenia najmä ide?

Je tam štyristo ambulancií, 190 požiadaviek od nemocníc, desiatky lekární, stovka záchranárov, dve stovky zariadení sociálnej starostlivosti – domovy dôchodcov, ubytovne a podobne. Prihlásilo sa aj 53 občianskych združení. Potom máme kategóriu, ktorú nazývame terén.

Dobrovoľníci chodia doslovne do terénu do marginalizovaných komunít, medzi ľudí bez domova, pomáhajú pred vstupom do nemocníc, merajú teplotu a rozdávajú ochranné pomôcky.

Ako funguje tím

Ako sa rozhodujete komu najskôr vyhovieť?

Máme odbornú komisiu, tá vytvára rámec, ako rozmýšľať nad prioritami v dopravovaní. Telefonisti priebežne zisťujú, ako sú na tom zdravotníci. Aký materiál a na koľko dní ešte majú. Podľa toho im veci distribuujeme. Druhá vec je, že napríklad do nemocníc sa šité rúška veľmi nehodia – hoci na začiatku, keď neboli dostupné iné, boli aj tieto lepšie ako žiadne. V domovoch dôchodcov si ich vedia oprať a vyžehliť. Aj to je kritérium.

Ako sa postupne vírus rozširuje, narastá aj počet požiadaviek?

Rastie, ale nie už tak dramaticky ako prvé dni. Vtedy bolo za jeden deň aj tristo nových dopytov. Teraz sú to desiatky. Pri každej zásielke píšeme aj email, čo im posielame a že ostatné z pôvodného dopytu im dodáme neskôr. Takže v zásade sa nám teraz prihlasuje denne menej nových žiadateľov. V štvrtok to bolo 73. Tiež sa nám hlásia, tí, ktorí už boli prihlásení, že niečo už zohnali a už to nepotrebujú.

Zdravotníkom pomáha nielen materiálna pomoc, ale aj pocit, že niekomu na nich záleží.

Koľko ľudí máte v tíme?

Od nás z firmy je to asi tridsať ľudí, pätnásť ľudí je z Pixel Generation [spoločnosť Šimona Šicka – pozn. TRENDU]. Janka Bargerová vedie nákupný tím. Miška Benedigová so svojim tímom zo Seesame riešia médiá a PR. Máme aj tím na 3D tlač štítov a masiek. Dobrovoľníkmi sú napríklad odborníci v spomínanej komisii, či niektorí, čo robia rozvoz. Stále sa to rozrastá. Momentálne je nás asi šesťdesiat.

Napríklad časť našich zamestnancov z Curaproxu, ktorí bežne pracujú na stánkoch v obchodných centrách, teraz robia v rámci „home office“ call centrum. Sú radi, že si ten čas v karanténe vypĺňajú zmysluplným spôsobom.

Rozprávajú sa so zdravotníkmi, ktorí sú zúfalí z tohoto stavu. Zdravotníci oceňujú, že vôbec niekto reaguje na ich požiadavky. Situácia je naozaj taká, že keď zdravotníci aj skúšajú ochranné pomôcky objednať inde, väčšinou im ani nedajú spätnú väzbu. Pomáha im teda nielen materiálna pomoc, ale aj pocit, že niekomu na nich záleží.

Zdroj: Maňo Štrauch

Psychologická pomoc

V stredu ste rozšírili svoje aktivity aj o sprostredkovanie psychologického poradenstva pre zdravotníkov a verejnosť. Z koho reakcií to vyplynulo?

Spoluzakladateľ iniciatívy Šimon Šicko sleduje aj trendy a vývoj v zahraničí, navrhuje opatrenia, ktoré pomôžu predchádzať ešte väčším problémom. Jednou z vecí je, že zdravotníci potrebujú veľkú podporu.

Ťahajú a ešte len v ďalších týždňoch budú ťahať dlhé šichty a potom, keďže prichádzajú do kontaktu s pacientmi, tak niektorí ani nemôžu ísť domov za svojimi blízkymi. Sú vyčerpaní a izolovaní v práci. Tým prichádzajú o mentálnu oporu z domu.

Tak ste zapojili psychológov na telefón...

Veľmi nám pomohla Liga za duševné zdravie, Ipčko [internetová poradňa pre mladých – pozn. TRENDU] a OZ Nezábudka. Máme linky pre zdravotníkov, seniorov aj deti. To je tiež potreba, ktorá rýchlo rastie. Aj my sami, keď už len počúvame tie príbehy, tak by sme potrebovali každý večer psychológa.

Ja sama mám problém posledné dni spávať. Keď z našich databáz dopytov čítam tie príbehy a myslím na ľudí v ohrození, v noci sa budím. Nedá sa mi dobre spať.

Niektorí zdravotníci ani nemôžu ísť domov za svojimi blízkymi. Sú vyčerpaní a izolovaní v práci. Tým prichádzajú o mentálnu oporu z domu.

Máte už prípadne prvé reakcie od zdravotníkov na službu? Že im psychologická pomoc cez vás pomohla?

Tým, že ja riešim logistiku, tak tieto informácie sa ku mne ešte nedostali. Máme však spätnú väzbu od seniorov, pretože ešte predtým sme rozbehli aj poradňu či skôr linku na vyrozprávanie sa pre nich. Robí na nej polovica tímu z našej firmy. Nie sú to síce psychológovia, ale sú ochotní si tých osamelých ľudí vypočuť. A ozýva sa im naozaj veľa seniorov.

Zdravotníci v strachu

Čo vám aktuálne hovoria zdravotníci? Ako zvládajú situáciu, keď sa u nás koronavírus iba rozširuje?

Na jednej strane je tam veľký strach, čo je logické. Teraz sa to trochu zlepšuje, ale na začiatku napríklad často chodili v sanitke pre niekoho s podozrením na vírus iba v obyčajných rúškach. Alebo nemali rukavice. Oni sú pritom naozaj tí, ktorí s chorými prichádzajú do kontaktu ako prví.

A aký očakávajú ďalší vývoj?

Majú veľké obavy. Keď vidia, akým spôsobom sa to uberá v zahraničí a vzhľadom na to, že stále nie sú na poskytovanie pomoci dostatočne materiálne zabezpečení, tak majú veľký strach.

Sú psychicky pripravení na vojnovú medicínu ako vidíme v Taliansku, pri ktorej sa pomoc ľuďom selektuje z hľadiska schopnosti prežiť?

Nemôžem povedať za nich, ale myslím si, že na to sa ani nedá pripraviť. To je ako keď je napríklad havária autobusu a vy prichádzate na miesto s limitovaným množstvom ľudí a tiež si musíte vyberať koho začnete zachraňovať. Takže na jednej strane tí zdravotníci sú viac naučení s tým pracovať ako bežní ľudia, ale myslím si, že na to čo je v Taliansku sa nedá normálne pripraviť.

taliansky vojak v poľnej nemocnici postavenej v meste Crema v TalianskuZdroj: TASR

Zdá sa, že základom vášho osobného úspechu je okrem iného aj pozitívne myslenie. Viera, že všetko dobre dopadne. V tejto situácii však zrejme prepadá úzkosť aj Vás...

To určite áno. Na druhej strane vnímam pozitívne, ako rýchlo sa aktivizovali ľudia na Slovensku. A že sme veľmi disciplinovaní. Keď sa pozriete po okolitých krajinách, kde ľudia ani nezačali nosiť rúška a nefunguje tam až tak dobre komunitné organizovanie, tak si myslím, že z tohto pohľadu Slovensko urobilo ozaj kus dobrej práce.

Vďaka patrí v tomto aj primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a županovi Jurajovi Drobovi, ktorí boli medzi prvými, ktorí upozorňovali a reagovali na vážnosť situácie. Už to, že prezidentka nosí rúško a aj ostatní politici vystupujú na verejnosti s rúškami, to všetko vysiela ľuďom signál, že majú brať situáciu vážne. Potom na ňu vedia lepšie reagovať.

Obavy strieda nádej

V rámci iniciatívy máte na starosť koordináciu pomoci. Aj ocenenie TREND Top manažérka roka 2019 dokazuje, že v riadení ľudí a procesov ste na túto úlohu jedna z najpovolanejších. V tejto situácií, keď riešite stovky dopytov denne, predsa len musí byť náročné to zvládať…

Je to extrémne náročné zvládať, predstavte si, že to je ako keby ste poskladali firmu za dva týždne, ktorá za ten čas narástla na šesťdesiat ľudí. Musí tam pôsobiť veľká vzájomná dôvera. Zároveň sa kontrolujeme navzájom, otvorene zdieľame informácie. Každý k tomu pristupuje veľmi svedomito. Chyby hneď pomenujeme, aby sa rýchlo zlepšovali procesy.

Je veľmi pekné vidieť, ako sa to u nás v iniciatíve manažérsky zvláda. Tých kvalitných top manažérov je u nás viac. Na to, ako to vznikalo, si myslím, že je to veľmi profesionálne.

Lucia PaškováZdroj: Maňo Štrauch

Cítim tu v spoločnosti silný solidárny moment, ktorý môže byť do budúcna veľmi prínosný. Toto vnímam ako to riešenie na problém našej spoločnosti, ktorá bola predtým akoby veľmi rozdelená.

V minulosti ste pre TREND povedali, že sa riadite filozofiou, že to čo vyzerá ako problém, môže byť riešením. Dá sa tento prístup aplikovať aj na dnešnú krízu? Lebo zdá sa, že tento problém je oveľa väčší, ako tie, ktoré sme doposiaľ zažili…

My Slováci sme veľmi kreatívny národ. Vznikajú tu rôzne ďalšie iniciatívy, prihlasujú sa firmy, ktoré chcú darovať jedlo, spájajú sa učitelia, ktorí učia deti na diaľku a podobne. Naučili sme sa viac komunikovať online a nemusíme sa toľko zbytočne presúvať, čím aj šetríme životné prostredie.

Niektoré firmy sa snažia prispôsobiť svoju činnosť, aby aspoň dočasne mohli fungovať ďalej a neprepúšťať. Myslím si, že ľudia viac myslia jeden na druhého ako na ekonomiku. Teda vo väčšine prípadov. A dúfam, že aj podnikatelia sa k tomu tak postavia a budú ohľaduplní voči svojim zamestnancom.

Cítim tu v spoločnosti silný solidárny moment, ktorý môže byť do budúcna veľmi prínosný. Toto vnímam ako to riešenie na problém našej spoločnosti, ktorá bola predtým akoby veľmi rozdelená.

Mnohí sa dokázali naštartovať na to, aby pomohli, aby bola tá situácia znesiteľnejšia. Myslím si, že ak si tento model rozmýšľania osvojíme aj do budúcna, tak môže byť príkladom na riešenie ďalších problémov v budúcnosti.

Spomínali ste, že zdravotníci majú z budúceho vývoja veľký strach. Vy to ako vnímate? Vidíte „svetlo na konci tunela“?

Nevieme, ako to dopadne, ale je skvelé, že sú ľudia zatiaľ veľmi disciplinovaní, že sú doma a vonku nosia rúšku. Toto všetko môže prispieť k tomu, aby sa to zvládlo. V tomto vidím nádej.

Všetko to však závisí aj od toho, ako to budú zvládať zdravotné zariadenia. Preto si myslím, že každé euro venované týmto smerom je prísľubom toho, že tá situácia bude jednoduchšia a lepšie zvládnutá.