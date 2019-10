Prečo burza vo Varšave žije a bratislavská spí? Môže za to aj „spackaná“ privatizácia

07.10.2019, 08:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Varšavská burza má zálusk na líderstvo v strednej Európe. Možno nakopne aj burzu v Bratislave. Šéf poľskej burzy pre TREND tvrdí, že Poliaci si nespackali privatizáciu a mali väčšie nadšenie pre akciový trh ako Slováci.

Keď bola začiatkom septembra počas Ekonomického fóra v poľskom kúpeľnom mestečku Krynica podpísaná dohoda o spolupráci medzi burzami regiónu V4, málokto si to všimol. Lenže táto kooperácia má potenciál rozšíriť sa o Rumunsko, Chorvátsko a Slovinsko. Cieľom je vytvorenie spoločného CEE Indexu, teda burzového indexu pre región strednej a východnej Európy.

Nový index by mohol obsahovať najlikvidnejšie emisie regiónu a vytváral by zaujímavý priestor pre emitentov aj investorov nielen z EÚ. Možno by to pomohlo oživiť aj spiacu Bratislavskú burzu cenných papierov (BCPB).

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť