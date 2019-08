Prečo ceny dlhopisov v súčasnosti rastú?

16.08.2019, 17:00 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Aj keď si to menší investori neuvedomujú, zmeny úrokových sadzieb im pri držbe dlhopisov prinášajú okamžité zisky či straty podľa toho, či trhové úroky rastú alebo klesajú.

Naposledy sme si vysvetľovali, že cena dlhopisov je inverzná k ich výnosom. Ukazovali sme si, že keď klesla cena gréckych dlhopisov, ich výnos prudko vzrástol. Avšak obavy o bankrot krajiny nie sú bežne najdôležitejším faktorom, ktorý mení hodnotu dlhopisu. Najviac naň vplývajú úrokové sadzby.

S tým, ako sa menia trhové úrokové sadzby, mení sa aj hodnota dlhopisov. Prečo?

Rast úrokových sadzieb

Keď chce firma alebo vláda získať zdroje na desať rokov, emituje dlhopis za trhový úrok, povedzme tri percentá. Nákupca tohto dlhopisu v nominálnej hodnote 100 tisíc eur vie, že na úrokoch dostane každý rok 3 tisíc eur. No čo sa stane, keď sa trhové úrokové sadzby zmenia?

Predstavme si, že trhové úrokové sadzby vzrastú z troch percent na päť percent. Ako držitelia dlhopisu nebudeme spokojní. Namiesto úroku 5 tisíc euro, ktorý by sme získali v súčasnosti, budeme zo svojej investície dostávať iba 3 tisíc euro ročne. Vtedy môžeme svoj dlhopis s 3-percentným kupónom predať a nakúpiť nový dlhopis s 5-percentným kupónom.

Avšak predať dlhopis s nižšími kupónmi a nakúpiť dlhopisy s vyššími kupónmi by chcel každý. Cena dlhopisov s nižšími kupónmi preto rýchlo poklesne. Dlhopis, ktorý mal pôvodne hodnotu 100 tisíc euro má zrazu hodnotu omnoho menšiu. Ak by trhové úroky zrazu vzrástli z troch percent na päť percent, hodnota dlhopisu by rýchlo klesla z úrovne 100 tisíc euro na 84 tisíc euro.

Hodnota dlhopisu by skončila na takej cene, aby majiteľovi dlhopisu s trojpercentným kupónom zabezpečila rovnaký výnos do splatnosti ako majiteľovi dlhopisu s päťpercentným kupónom.

Pôvodná investícia tak prudko poklesne na hodnote 16 tisíc euro. Dlhopis tak dosiahne kapitálovú stratu na tejto úrovni. A to aj napriek tomu, že pri splatnosti investor dostane späť svoju investíciu 100 tisíc euro. Medzičasom však bude na úrokoch dostávať iba 3 tisíc eur ročne namiesto 5 tisíc eur ročne, ktoré by získal, keby svoje peniaze investoval do existujúcich dlhopisov s vyšším kupónom. Aktuálne trhové úrokové sadzby tak menia hodnotu jeho investície.

Pokles úrokových sadzieb

Na podobnom princípe bude fungovať situácia, keď trhové úrokové sadzby poklesnú, napríklad z úrovne tri percentná na jedno percento. Vtedy na tom bude držiteľ dlhopisu s kupónom tri percentá lepšie, pretože bude dostávať viac, ako dostávajú ostatní investori. Každý by chcel vlastniť jeho dlhopis. Hodnota tohto dlhopisu tak bude rásť.

V takomto prípade cena dlhopisu prudko vzrastie z úrovne 100 tisíc eur na 119 tisíc eur. Pri takejto cene dlhopisu sa zaručí, že všetky dlhopisu budú do splatnosti dostávať reálny výnos na úrovni jedného percenta. Pôvodný investor tak na raste ceny dlhopisu okamžite získal kapitálový výnos na úrovni 19 tisíc eur.

Zisky a straty dlhopisov

Aj keď si to menší investori neuvedomujú, zmeny úrokových sadzieb im pri držbe dlhopisov prinášajú okamžité straty a zisky podľa toho, či trhové úroky rastú alebo klesajú. Zistia to však väčšinou až vtedy, keď chcú dlhopis predať pred jeho splatnosťou. Ak sa tak nestane, na konci splatnosti dlhopisu zarobia to, čo im emitent sľuboval.

V súčasnosti, keď trhové úrokové sadzby prudko klesajú, hodnota dlhopisov prudko rastie.