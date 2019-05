Prečo je na školách fašizmus a čo učia zúfalí učitelia naše deti

24.05.2019, 19:00 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Problematike školstva a vzdelávaniu učiteľov sa venuje takmer desať rokov, minimálne odkedy spoluzakladala najväčšiu vzdelávaciu konferenciu na Slovensku pre angličtinárov ELT forum. Hovorí, že v školstve potrebujeme nových ľudí s iným osobnostným profilom, aký majú učitelia dnes. Školy by mali podľa nej riadiť manažéri. Pre TREND hovorí aj o platoch, autorite pedagógov a zmenách potrebných v školstve. Riaditeľka jazykového centra the Bridge a členka Asociácie jazykových škôl Slovenska Klaudia Bednárová.

Sociálny status učiteľa v spoločnosti je nízky, rovnako ako záujem mladých ľudí túto prácu vykonávať. Ako by sa dala zvýšiť atraktivita povolania učiteľ?

V školstve sme dospeli do štádia, keď sa ako o probléme môžeme baviť o stovkách vecí. Kľúčové sú však teraz platy. Radikálny rast platov.

Tu nejde o to, že tí, čo učia, budú potom učiť lepšie. Toto opatrenie smeruje primárne k možnosti zamestnať a zaplatiť kvalitných ľudí, ktorí z pedagogických škôl často unikajú do iných oblastí.

Jedine s kvalitným tímom možno začať meniť školský systém k lepšiemu – zvnútra.

Veľa sa však hovorí aj o tom, že už na pedagogické fakulty sa hlásia ľudia, pre ktorých to nebola prvá voľba, ale z núdze cnosť. Z nich máme vyberať budúcich učiteľov?

Ak budú mať učitelia vyššie platy, určite to zmení aj skladbu ľudí, ktorí sa hlásia na pedagogické fakulty. Povolanie učiteľa mnohí šikovní študenti automaticky škrtajú z možností práve preto, lebo im to často nezaplatí ani základné účty.

Pri výrazne lepšom finančnom ohodnotení sa začne na pedagogiku hlásiť väčší počet lepších študentov, ktorí majú reálny vzťah k vzdelávaniu. Títo ľudia budú mať následne aj vyššie nároky na kvalitu univerzitných pedagógov, čo je ďalšia téma.

Zlyhávajú už fakulty

Aká je priama úmera medzi mzdami a pracovným nasadením učiteľov?

Je vedecky dokázané, že priama korelácia medzi peniazmi a motiváciou neexistuje. Hovoríme však o výške mzdy, ktorá sanuje všetky základné potreby. Ak ich plat nepokrýva, tak vtedy je jeho zvýšenie motivačné.

U učiteľov v Bratislave platy často nepokrývajú ich životné náklady. Mnohí preto majú aj dva džoby. V menších mestách je to vzhľadom na nižšie náklady prijateľnejšie. Tam má povolanie učiteľa aj lepšie meno.

S rastúcim platom si však môžu učitelia plniť ďalšie potreby, smerujúc k tomu najvyššiemu v Maslowovej hierarchii, ktorým je sebarealizácia, teda aj investovanie do vlastného vzdelávania.

Iba plat z učiteľa autoritu neurobí. Čo na to treba?

Dnešný učiteľ by mal vychovávať ľudí pre 21. storočie. Na čom by to malo stáť? Na takzvaných štyroch C, respektíve K. Výsledkom by mal byť komunikatívny, kreatívny, kooperatívny a kriticky mysliaci žiak. Tieto veci musí mať aj učiteľ.

Ide o zručnosti, ktoré sa nedajú naučiť memorovaním. Musíte k nim mať predpoklad a následne ich cvičiť a používať. Aby ich na sebe mohol zlepšovať žiak, potrebuje učiteľa, ktorý ich nielen má, ale aj vyžaduje.

Keď nastavím podmienky pre učiteľa konkurencieschopne v porovnaní s inými džobmi, vtedy môžem začať vyberať učiteľov, ktorí tieto štyri vlastnosti majú a sú prirodzene osobnosťami. Pretože ich budem mať z koho vyberať.

Pridali by ste k spomínaným hodnotám ešte nejakú inú?

Pocit slobody učiteľa, ktorý vychádza z rešpektu seba samého a ostatných, hlavne študentov. Vedomie, že tam, kde jeho sloboda končí, sloboda iných začína.

Ak učiteľ vnútornú slobodu a zdravé sebavedomie nemá, tak sa ho študent môže kedykoľvek čímkoľvek dotknúť, naraziť na jeho ego.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť