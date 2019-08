Prečo je vzťah medzi cenou dlhopisu a jeho výnosom inverzný?

15.08.2019, 20:29 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Dlhopisy sú najdôležitejšie inštrumenty finančného trhu. V poslednej dobe zažívame prudké výkyvy ich ceny. Prečo rast ceny dlhopisov znamená ich nižšie výnosy?

Emisia dlhopisu

Ak vláda alebo korporácia potrebujú získať nové financie, často najvýhodnejším spôsobom je emitovať dlhopis. Dlhopisom získajú prostriedky na presne stanovenú dobu, pričom investorom platia pravidelný úrok – kupón. Emitent získa lacné a stabilné financovanie, investor pevný výnos.

Ak je napríklad cena dlhopisu 100-tisíc eur, splatnosť päť rokov a kupón tri percentá, tak investor môže počítať s tým, že každý rok od emitenta zinkasuje fixnú sumu 3 000 eur a na konci splatnosti dlhopisu celú svoju istinu 100-tisíc eur. Ak, samozrejme, emitent neskrachuje.

Cena dlhopisu sa mení

Napriek tomu, že cash-flow dlhopisu je dopredu daný, hodnota dlhopisu nie je stabilná. Ak by chcel investor dlhopis počas jeho životnosti predať, len sotva sa mu to podarí za cenu 100-tisíc eur. Prečo?

Pretože počas životnosti dlhopisu sa menia dôležité parametre ovplyvňujúce jeho cenu, pravdepodobnosť krachu emitenta a výška trhových úrokových sadzieb. Cena dlhopisu preto osciluje okolo úrovne 100-tisíc.

Bankrot a cena dlhopisu

Ak sa zrazu zistí, že spoločnosť, ktorá dlhopis emitovala má finančné ťažkosti, jeho cena začne klesať. Je prirodzené, že investori obávajúci sa o zdravie spoločnosti sa budú snažiť dlhopisu zbaviť. Jeho cenu tak budú tlačiť nižšie.

Napríklad v prípade obáv o krach Grécka v roku 2011 hodnota dlhopisov krajiny klesala z úrovne 100-tisíc eur až ku 40-tisíc eur. To znamená, že investori, ktorí sa obávali o krach Grécka, zobrali radšej stratu 60-tísíc eur, aby neprišli o celú investíciu. Na druhej strane investori, ktorí vtedy tento dlhopis kúpili, robili tak preto, lebo mali potenciál dostať pri jeho splatnosti celú jeho nominálnu hodnotu 100-tisíc eur. Ukázalo sa, že spravili veľmi dobre.

Inverzná cena a výnos

Ak sa mení cena dlhopisu, mení sa aj jeho výnos. Výnos dlhopisu si netreba zamieňať s úrokom – kupónom, ktorý emitent platí. Ak investor kúpi dlhopis s nominálnou hodnotou 100-tisíc eur, s kupónom tri percentá a so splatnosťou desať rokov napríklad za 50-tisíc eur, tak nebude zarábať iba na úrokoch 3 000 ročne, ale zarobí aj na istine pri splatnosti dlhopisu ďalších 50-tisíc eur.

Jeho výnos tak bude omnoho vyšší ako tri percentá. V prípade podobnej situácie ako v roku 2011 s gréckymi dlhopismi, bol reálny ročný výnos z takejto investície až 18 percent.

Preto pokiaľ cena dlhopisu klesá, výnos do splatnosti dlhopisu rastie. A opačne, pokiaľ by cena dlhopisu rástla, jeho výnos do splatnosti sa zmenšuje. Cena a výnos dlhopisu majú inverzný vzťah.