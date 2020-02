Prečo má Matovič na to, aby vyhral voľby a Smer len ťažko prekoná 20 percent

18.02.2020, 15:30 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Posledné prieskumy verejnej mienky pri politických stranách ukazujú, že po dlhých rokoch by mohol byť súboj o prvenstvo v parlamentných voľbách tesný. Skvelý záver kampane hnutia OĽaNO Igora Matoviča mu dáva reálnu nádej na to, aby porazil Smer, ktorý politickej scéne dominuje od roku 2006.

Rozdiel volebných preferencií strany Smer a hnutia OĽaNO je podľa posledného zverejneného prieskumu na úrovni štatistickej chyby. Tesne pred začiatkom moratória na zverejňovanie prieskumov volebných preferencií renomované agentúry Focus a AKO ukázali, že rozdiely medzi prvou a druhou stranou sú veľmi tesné.

V minulosti sa však už viackrát stalo, že prieskumy verejnej mienky zverejnené krátko pred voľbami skutočné volebné výsledky neodrazili. Hovoriť by o tom mohol napríklad niekdajší gazda pravice Radoslav Procházka, ktorý so svojou stranou Sieť pred štyrmi rokmi vo voľbách úplne pohorel. Ledva sa dostal do parlamentu, pričom dva týždne pred voľbami mu agentúry namerali 13-percentnú podporu.

Aj tento raz sa sa krátko pred voľbami na strane opozície sformoval silný líder. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ťažia predovšetkým z výborného záveru kampane, ktorý zvládajú po marketingovej stránke. Na pamäti však musia mať príbeh Siete, ktorá za pár týždňov padla z vrcholu na úplné dno, ale aj ďalšie, ktoré napísali predchádzajúce voľby.

Návrat strateného voliča

