Niektoré ženy odídu vďaka deťom do penzie skôr a iné nie. A ako je to s mužmi

Niektorí budúci penzisti uverili sľubom, že zavedenie dôchodkového stropu ich ochráni pred tým, aby, ako sa vyjadril predseda Smeru-SD Robert Fico, nezomierali ako 70-roční za pásom vo fabrike.

Po schválení stropu v ústavnom zákone pomaly prichádzajú na to, čo im štát zmenou pravidiel v skutočnosti dal.

Iný rok narodenia, iný systém

Dôchodkový strop je nastavený tak, že muži budú mať nárok odísť na penziu vo veku 64 rokov.

Ženy budú môcť odchádzať ešte skôr ako v 64 rokoch, a to v závislosti od toho, koľko detí vychovali. Majú právo na zníženie maximálneho dôchodkového veku:

o šesť mesiacov vtedy, ak vychovali jedno dieťa,

o 12 mesiacov, ak vychovali dve deti,

a o 18 mesiacov, ak vychovali najmenej tri deti. Viac detí ústavný zákon nezohľadňuje.

Mužov ani žien, ktorí odchádzajú do dôchodku teraz, sa strop ešte netýka. Majú totiž nárok odobrať sa na penziu skôr, než stanovuje strop. Zákony sú nastavené tak, že sa vek odchodu do dôchodku na Slovensku postupne predlžuje, ale na ústavnú hranicu narazí až neskôr.

Prvé, koho sa strop dotkne, budú ženy s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v roku 1960, a dnes majú 59 rokov. Pôjdu do penzie v 63 rokoch a to je o dva mesiace skôr ako by išli, keby nebol schválený dôchodkový strop.

Paradoxne, ženy s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958 a 1959, budú odchádzať do dôchodku v rovnakom veku ako ich bezdetné rovesníčky. Žena s dvomi deťmi narodená v roku 1958 bude mať dôchodkový vek 62 rokov a osem mesiacov a tá, ktorá sa narodila v roku 1959, ho dosiahne vo veku 62 rokov a desať mesiacov.

Dve z týchto žien, Magdaléna Murdziková z Michaloviec a Tatiana Bohušová z Považskej Bystrice rozbehli na internete petíciu. Nespokojné ženy sa potom obrátili aj na ombudsmanku, ministerstvo práce a úrad vlády. Žiadajú o urýchlenú a bezodkladnú nápravu. Cítia sa voči iným ženám (narodeným v roku 1960 a mladším) ako aj starším diskriminované.

Myslia si, že filozofia dôchodkového stropu by sa mala týkať aj ich, hoci odchádzajú do penzie skôr. A vďaka dvom vychovaným deťom by sa mal odpočítať rok aj im: „Zákon platí. Za každé dieťa pol roka. Dnes je strop 62 rokov a 8 mesiacov. Je to jednoduché. Zo zákona by sme mali ísť do dôchodku v 61 rokoch a 8 mesiacov.“

Kaníkov systém a automat Smeru...

Aby sme pochopili, prečo sa počet detí nezohľadňuje ženám v tejto vekovej kategórii, je dôležité popísať všetky zásadné zmeny v dôchodkovom veku.

V reforme Ľudovíta Kaníka sa od 1. januára 2004 ustanovil jednotný

