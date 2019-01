Predĺženie mandátov ústavných sudcov by bolo cez čiaru, tvrdí Danko

06.01.2019, 13:30 | TASR

Predĺženie mandátov ústavným sudcom, ktorí majú skončiť vo februári, zrejme ani nie je možné a bolo by to „cez čiaru.“ Myslí si to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).