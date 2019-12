Predĺženie mýtnej zmluvy? Sme zásadne proti, hovoria autodopravcovia

20.12.2019, 08:00 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Štát by mal vyhlásiť mýto novú súťaž. Vyzýva ho združenie autodopravcov. Firma SkyToll, ktorá službu prevádzkuje, v súčasnosti podľa nich neposkytuje služby adekvátne výške poplatkov. Sú preto zásadne proti predĺženiu zmluvy. Vypísanie novej súťaže pripúšťa aj ministerstvo dopravy, súčasný prevádzkovateľ však nechce poľaviť z kritizovanej zmluvy nevýhodnej pre štát.

Najväčšie združenie slovenských autodopravcov žiada okamžité ukončenie spolupráce štátu so spoločnosťou SkyToll. Vybrané peniaze za mýto by podľa združenia ČESMAD mali ísť na opravy a budovanie diaľnic a rýchlostných ciest v prospech občanov, a teda aj dopravcov, ktorí to celé financujú.

Predĺženie zmluvy je nepredstaviteľné

Vysoké sadzby mýta – a oproti okolitým krajinám veľmi nízky, iba symbolický bonusový systém za prejazdené kilometre – podľa cestných dopravcov zvyšujú jeho negatívne vnímanie. „Ak už to drahé mýto platíme, a platíme aj druhú najdrahšiu daň z motorových vozidiel v Európe, očakávali by sme za to istý komfort,“ povedal prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.

Združenie Česmad zastupuje viac než tisíc autodopravcov. Medzi členmi panuje zhoda, že ďalšia spolupráca so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému je

