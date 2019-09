Predsedom strany Za ľudí sa stal Kiska, snem zvolil i piatich podpredsedov

28.09.2019, 19:00 | TASR

Predsedom mimoparlamentnej politickej strany Za ľudí sa jednohlasne stal Andrej Kiska. Rozhodli o tom účastníci ustanovujúceho snemu v sobotu v Košiciach. Podpredsedami strany budú Veronika Remišová, Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, Vladimír Ledecký a Michal Luciak.

„Ustanovujúci snem sa niesol v skutočne výbornej atmosfére. Každý prieskum ukazuje náš nárast. Som presvedčený, že do parlamentu vstúpime ako silná strana s dvojciferným výsledkom. Naša krajina stojí pred inou úlohou, a to je po viac ako 12 rokoch vlády strany Smer-SD zobrať krajinu naspäť a vrátiť ju ľuďom. Som presvedčeným optimistom, že to dáme," uviedol na tlačovej konferencii pred novinármi A. Kiska.

„Dal som osobný verejný sľub, že spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som ako bývalý prezident našej krajiny spojil, spájal a vytvoril podmienky na spoluprácu všetkých opozičných demokratických strán, koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu, SaS, OĽaNO, KDH a našej strany," zdôraznil A. Kiska.

Zároveň predstavil i základný programový dokument strany. „Pracovalo na ňom 17 odborných skupín, viac ako 100 odborníkov a bolo pripravených 500 strán návrhov a opatrení. Tento základný programový dokument sme ukázali našim členom a poprosili sme ich, aby aj oni do toho vniesli svoje know-how, aby sme spojili svoje sily a náš program bol skutočne programom pre ľudí, za ľudí a programom, s ktorým budeme úspešní v parlamentných voľbách," dodal A. Kiska.

Strana chce v prípade úspechu vo voľbách podľa jeho slov prispieť k zmierneniu dosahov možnej ekonomickej krízy, zmeniť volebný systém tak, aby mali v parlamente zastúpenie všetky regióny a tiež zmeniť financovanie samospráv.