Premiér začal otvorene vzdorovať Ficovi: Poslanci berú plat, aby zaručili chod ÚS

15.02.2019, 11:56 | TASR

Peter Pellegrini nesúhlasí s tým, ako sa klub Smeru-SD zachoval pri štvrtkovej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR a nevie sa s jeho rozhodnutím stotožniť. Predsedom klubu je práve Robert Fico.

Avizoval tiež, že ako predseda vlády nebude iniciovať mimoriadne rokovanie kabinetu, ani v piatok nepožiada parlament o prerokovanie zákona, ktorý by predĺžil funkčné obdobie súčasným sudcom. Koalícia podľa neho mala zvoliť toľko kandidátov, aby bol súd funkčný.

Ešte hodinu pred hlasovaním existovala medzi koaličnými stranami dohoda na zvolení šiestich kandidátov, spomedzi ktorých by si Andrej Kiska mohol vybrať troch. Keď sa však po celom dni mimo rokovaní vrátil do parlamentu Robert Fico, dohodu storpédoval. Novinárom to potvrdili členovia koalície.

„Osobne nesúhlasím s tým, ako sa zachoval klub mojej vlastnej strany, ktorý sa spolupodieľal na tom, že od zajtra (16.2.) bude Ústavný súd SR nefunkčný a nebude si môcť plniť svoje ústavné právomoci tak, ako mu vyplývajú z ústavy. S tým sa ja osobne, aj ako občan, aj ako predseda vlády neviem stotožniť a budem sa k tomu kriticky vyjadrovať,“ vyhlásil.

Premiér verí, že nová voľba bude vypísaná čo najskôr a „všetci, ktorí berú plat za to, aby zodpovedali za funkčnosť všetkých orgánov v tomto štáte“ nájdu zhodu a zabezpečia, aby bol ÚS SR plne funkčný. Ten je totiž podľa P. Pellegriniho garantom demokracie na Slovensku.

Poslanci Národnej rady SR ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba.

Poslanci mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten z nich mal vymenovať deviatich za tých, ktorým sa 16. februára skončí funkčné obdobie.