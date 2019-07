Presolená krajina a ako vlaky spasia planétu

27.07.2019, 17:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Akademici musia veľa a často cestovať, či už do terénu, alebo na medzinárodné prednášky, výmenné pobyty, konferencie či sympóziá. Najpraktickejší a najpohodlnejší spôsob transportu je objednať si miestenku v lietadle.

Vzhľadom na zjavnú hrozbu klimatickej krízy, ku ktorej letecký priemysel nemálo prispieva, sa niektorí akademici pokúšajú zostať na zemi, kedykoľvek je to možné. V rámci celosvetovej kampane, ktorá sa snaží odhovárať ľudí od lietania alebo aspoň prinútiť ich zamyslieť sa nad frekvenciou využívania tejto dopravy, existuje komunita vysokoškolských pedagógov, výskumníkov či vedcov, ktorá vyzýva ostatných kolegov, aby namiesto lietania, ktoré býva často v centre ich kariéry, uprednostnili inú formu cestovania.

Členom komunity je aj Roger Tyers z University of Southampton, ktorý sľúbil, že v rokoch 2019 a 2020 nenastúpi do lietadla. Následne po zložení sľubu získal finančnú podporu na analýzu čínskych postojov v oblasti udržateľnosti. Prirodzene, to si vyžaduje výjazdy do Číny.

Rozhodol sa preto ísť do Šanghaja vlakom. Výlet po Európe, Rusku a obrovskej časti Číny po koľajniciach si vyžadoval 21 vlakových spojení a dvetisíc libier (spiatočný let z Londýna do Pekingu by ho vyšiel na 700 libier).

Cesta vlakom z Veľkej Británie cez Brusel, Kolín nad Rýnom, Berlín, Varšavu, Kyjev, Moskvu a Mongolsko do cieľovej destinácie trvala o čosi menej ako dva týždne, bola komplikovaná a menej pohodlná ako let.

Ak sa však cesta vezme z hľadiska emisií uhlíka, v porovnaní s letom vyprodukoval o

