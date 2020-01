Prešov čelí kritike za predraženú demoláciu bytovky po výbuchu

17.01.2020, 15:45

Mesto Prešov čelí kritike niektorých firiem a verejnosti za údajne predraženú objednávku v predbežnej hodnote 1,1 milióna eur na dokončenie demolácie a odvozu sutín panelového domu, ktorý v decembri vážne poškodil výbuch plynu.

Primátorka Andrea Turčanová výhrady odmietla s odôvodnením, že mesto dostalo jednu ponuku a že nikto nenavrhol vykonanie prác za symbolické euro, za ktoré hlavnú časť demolácie domu uskutočnila česká firma Cannonier group. Premiér Peter Pellegrini prisľúbil mestu pre prípad potreby navýšenie štátnej dotácie.

„Mesto Prešov oslovilo sedem firiem. Písomnú ponuku predložila len (jedna) firma. Žiadna firma to nechcela urobiť za euro,“ povedala dnes novinárom A. Turčanová k objednávke na dokončenie prác pri demolácii domu. Dodala, že mestu sa síce skôr ozvali aj iné firmy, ale žiadna z nich nepredložila ponuku. Verejná diskusia o hodnote zmluvy podľa nej začala až po zverejnení hodnoty objednávky s vybranou spoločnosťou.

Slovenské médiá citovali predstaviteľov niektorých firiem, ktorí tvrdili, že spomínaná zákazka zadaná mestom je predražená.

Podľa Pellegriniho budú náklady na asanačné a ďalšie práce v obvyklej sume financované z predtým poskytnutej vládnej dotácie milión eur, ktorú kabinet pre prípad potreby navýši. Doterajšie náklady na práce premiér vyčíslil na 1,38 milióna eur.

P. Pellegrini sa takisto nepriamo zastal postupu mesta. Povedal, že po explózii nastal pred Vianocami tlak verejnosti na rýchle rozhodovanie ohľadom vykonania potrebných prác, a to aj z dôvodu, že kvôli poničenému dvanásťposchodovému domu sa až do jeho čiastočnej demolácie nemohli z bezpečnostných dôvodov vrátiť do svojich bytov obyvatelia susedného domu.

Poškodený panelový dom bol medzitým kompletne zbúraný. Pri nešťastí zomrelo podľa úradov osem ľudí. Polícia v kauze obvinila troch robotníkov, ktorí podľa vyšetrovateľa pri stavebných prácach prerazili plynové potrubie pri obytnom dome.