Prešov dostane z rezervy premiéra milión eur. Do bytovky dlho nikto nevstúpi

06.12.2019, 21:30 | TASR

V súvislosti s piatkovým výbuchom v jednej z prešovských bytoviek dostane mesto z rezervy predsedu vlády SR milión eur. Po zasadnutí krízového štábu to oznámil premiér Peter Pellegrini.

„V pondelok hneď ráno na základe nášho rozhodnutia príde na účet mesta Prešov prvý jeden milión eur, z ktorého mesto bude môcť sanovať všetky potrebné záležitosti. Zajtra urobím rozhodnutie o pridelení týchto prostriedkov z rezervy predsedu vlády. Už som telefonoval s ministerstvom financií, aby peniaze naozaj v pondelok na účte mesta Prešov boli. Mesto nemá rezervné fondy, ktoré môže použiť. Peniaze budú použité primárne na zastabilizovanie budovy do toho momentu, kým sa nerozhodne o jej definitívnom konci alebo oprave,“ uviedol P. Pellegrini.

Podľa jeho slov primátorka Prešova Andrea Turčanová bude môcť z týchto peňazí sanovať aj primárne finančné potreby rodín, ktoré sa budú sa musieť vyrovnať so stratou svojho majetku.

„Zatiaľ nápor na pomoc nie je veľký, ale zdá sa nám, že je to skôr spôsobené tým, že ľudia ešte v šoku odišli k svojim rodinám a blízkym, domnievajúc sa, že zajtra sa budú môcť v pokoji vrátiť do svojich bytov. Žiaľ, pravdepodobne to nebude možné a do bytovky ešte dlhý čas nebude môcť nikto vstúpiť. Aj samotným hasičom zajtra na prehľadávanie niektorých častí bude musieť dať povolenie statik,“ povedal premiér a upozornil, že na zbierku po výbuchu zriadilo účet jedine mesto Prešov, ktoré je uvedené na jeho webstránke.

Plyn mal vybuchnúť v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke pred 12.15. Prešovská primátorka A. Turčanová vyhlásila od 12.35 na území mesta mimoriadnu situáciu. Okrem zatiaľ piatich potvrdených obetí si výbuch vyžiadal ošetrenie 39 osôb.