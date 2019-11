Preverujú spisy sudcov z Kočnerovej Threemy. Hrozia disciplinárky

27.11.2019, 12:28 | TASR

Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti preveruje niekoľko desiatok spisov, medzi nimi aj spisy viacerých sudcov z Threemy Mariana Kočnera, a to Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Vladimíra Sklenku a Adriána Pažúra. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) do budúcnosti nevylučuje podanie ďalších disciplinárných návrhov, informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.

„Nie je vylúčené, že aj v budúcnosti podáme na ďalších sudcov disciplinárne návrhy,“ uviedol G. Gál po stredajšom rokovaní vlády. Ten tvrdí, že sa preverovanie netýka už len sudcov z bratislavského kraja, čo potvrdzuje preverovanie spisov predsedu Okresného súdu Košice II Adriána Pažúra.

Ten rozhodoval v kauze Unipharma, v ktorej žiadal M. Kočner od farmaceutickej firmy 45 miliónov eur. Medzi preverovanými spismi je aj spor o zmenky TV Markíza, z ktorého sa neskôr stalo trestné konanie, za ktoré je M. Kočner vo väzbe.

Tento spor rozhodovala ešte počas civilného konania sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Z. Maruniaková. Jej spis sa preveroval ešte za čias ministerky Lucie Žitňanskej.

Preverovanie spisov by sa malo týkať aj sudkyne s pozastavenou funkciou M. Jankovskej a sporu v prípade trenčianskej reštaurácie Fatima. O tú sa kedysi zaujímal aj zavraždený mafián Peter Čongrády.

Ďalší sudca s pozastavenou funkciou V. Sklenka, ktorého spisy sa preverujú tiež, si podľa NAKA vymenil s M. Kočnerom viac ako 9-tisíc správ. Z nich má vyplývať, že prijímal od M. Kočnera finančnú hotovosť a iné výhody.

G. Gál po rokovaní vlády tiež dodal, že sa preverujú aj spisy súvisiace s inými sudcami ako s tými z Threemy. „Netýka sa to len Mariana K. Takýchto väzieb je aj na vidieku viac, ako by sa to dalo akceptovať,“ uzavrel Gál.

M. Kočner čelí obžalobe pre objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka, vo väzbe je za údajné falšovanie zmeniek TV Markíza a marenie spravodlivosti. Obžalobe čelí tiež v kauze Gatex za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.