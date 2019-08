Prezidentka Čaputová: Zotrvanie Jankovskej vo funkcii je neobhájiteľné

Na margo medializovaných informácií skonštatovala, že spravodlivosť bola na Slovensku tovarom a istí ľudia si ju dokázali kúpiť. Takýto stav sa podľa nej musí skončiť. Zároveň vyjadrila podporu vyšetrovateľom a prokurátorom.



„Osobné motívy dnes musia ustúpiť všeobecnému záujmu, ktorým je najmä dôveryhodnosť inštitúcií. Pokiaľ majú orgány činné v trestnom konaní dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomníčky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaným z iných trestných činov, je neobhájiteľné zotrvávať na jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti," uviedla prezidentka na margo M. Jankovskej, ktorá minulý týždeň odovzdala polícii svoj mobilný telefón.

Slovenská justícia podľa prezidentky potrebuje očistu od tých, ktorí zlyhali. Považuje za nevyhnutné prijať také zmeny v justičných orgánoch, ktoré umožnia riadne a nezávislé vyvodzovanie zodpovednosti. Hovorila o potrebe nezávislej policajnej inšpekcie, funkčného disciplinárneho súdnictva a efektívneho systému profesijnej etiky. Za dôležité tiež považuje rýchle a objektívne vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a všetkých okolností, ktoré vražde predchádzali.



„V tejto súvislosti považujem za dôležitú najmä výzvu dozorujúcich prokurátorov predstaviteľom tých štátnych inštitúcií, ktorí majú informácie o spomínaných skutočnostiach (lebo sami sú v správach spomínaní), aby sa prihlásili a vypovedali pred vyšetrovacími orgánmi," uviedla Čaputová, podľa ktorej to bude pre spoločnosť prospešnejšie ako "kolektívne v médiách sledovať ich neskoršie výhovorky a vyviňovanie sa".



Podľa prezidentky je tiež potrebné dôveryhodné vysvetlenie, prečo a z koho iniciatívy boli lustrovaní nielen novinári, ale aj prokurátori, ktorí sa vyšetrovaniu vraždy venujú. „Zostavovanie pavúkov s citlivými informáciami o príbuzných totiž pôsobí ako zastrašovanie a nápadne pripomína praktiky minulosti," poznamenala Čaputová.

Prezidentka zároveň vyzvala všetkých občanov, aby nestrácali vieru v spravodlivosť, pretože spoločnosť, v ktorej takáto viera nie je, nemôže byť demokratická. Varovala pred bagatelizovaním medializovaných informácií a znecitlivením. Upozornila, že správy nevypovedajú o súčasnom vplyve obvinených, ale hlavne o rokoch predtým, keď svoju moc budovali. „A viacerí, ktorí im podľa všetkého pri tom asistovali, hoci mali slúžiť spravodlivosti, naďalej pôsobia vo verejných funkciách," dodala.

Vyhlásenie prezidentky k aktuálnej politickej situácií

Uvedomujem si, že informácie, ktoré posledné dva týždne prinášajú médiá, sú veľmi znepokojivé. Nepočúvajú sa ľahko nikomu z nás, lebo sa dotýkajú toho najkrehkejšieho, čo v našej spoločnosti máme, a to dôvery v štát a inštitúcie, ktoré nás majú chrániť a zaručovať spravodlivosť.

Obraz doby, ktorú sme žili, a ktorú stále žijeme, nás v posledných dňoch stále viac šokuje... Hovorí o tom, že spravodlivosť na Slovensku bola tovarom a že istí ľudia si ju dokázali pre seba kúpiť. Že niektorí ľudia z inštitúcií, ktoré nás majú chrániť (z polície, prokuratúry, súdov), chránili ich. Časť ľudí s nimi kolaborovala, slúžila zločinu, a časť ľudí tento stav tolerovala. Obe sú neprípustné.

V čase keď si mocní dohadovali mobilom svoje kšefty, v tom istom čase ste na svoju spravodlivosť čakali vy, bežní ľudia. Máte právo dostať kvalitnú službu, aj v podobe zabezpečenia spravodlivosti.

Namiesto toho sa tu niekto cynicky pokúsil vytvoriť štát v štáte a ovládnuť ho pre seba a svojich ľudí. Toto si nikto z vás nezaslúži. Nikto z vás. Toto musí skončiť a nikdy sa to nesmie zopakovať.

Slovensko teraz v mnohom stojí na križovatke, na ktorej sa rozhodne o tom, ako sa na našu generáciu raz budú pozerať naše deti, a najmä, v akej krajine budú žiť. Či dokážeme tentoraz trestné činy vyšetriť a vinníkov postaviť pred spravodlivý súd. Pre Slovensko potrebujeme jedinú odpoveď – tento raz to musíme dokázať.

Verím práci vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorá je na dobrej ceste, a chcem sa im za ich prácu poďakovať – máte môj rešpekt a podporu. Nesmieme však poľaviť ani my. Teraz je obzvlášť potrebné, aby nás všetkých spájal jeden cieľ a nerozdeľovali nás konflikty.

Chcem poprosiť všetkých ľudí na Slovensku, všetkých ktorí na tom pracujú – vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, novinárov, aj nás politikov a predstaviteľov štátu – aby nás spájal záujem pravdu povedať, pravdu poznať, lebo len pravda znamená spravodlivosť.

Buďme ostražití pred znecitlivením. Buďme pozorní, keď počujeme hlasy, ktoré zverejnené správy bagatelizujú s tým, že ich autori sedia vo väzení a nemajú už žiadny spoločenský ani politický vplyv.

Správy totiž nevypovedajú o ich súčasnom vplyve, ale hlavne o rokoch predtým, keď svoju moc budovali a upevňovali. A viacerí, ktorí im podľa všetkého pri tom asistovali, hoci mali slúžiť spravodlivosti, naďalej pôsobia vo verejných funkciách. Nesmieme zabudnúť ani na to, že na počiatku udalostí, ktoré spoločenskú a politickú situáciu zmenili, bola zákerná vražda novinára, ktorý na praktiky aj týchto vtedajších mocných poukazoval.

Preto na Slovensku potrebujeme nasledovné kroky: Rýchle a objektívne vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a tiež všetkých okolností, ktoré vražde predchádzali.

V tejto súvislosti považujem za dôležitú najmä výzvu dozorujúcich prokurátorov predstaviteľom tých štátnych inštitúcií, ktorí majú informácie o spomínaných skutočnostiach (lebo sami sú v správach spomínaní), aby sa prihlásili a vypovedali pred vyšetrovacími orgánmi. Bude to pre našu spoločnosť prospešnejšie ako kolektívne v médiách sledovať ich neskoršie výhovorky a vyviňovanie sa.

Ďalej zamedzenie politických vplyvov na priebeh vyšetrovania a ochranu vyšetrujúcich orgánov pred pokusmi o škandalizáciu a diskreditáciu. Vyšetrovací policajný aj dozorujúci tím prokurátorov majú moju plnú dôveru.

Vyvodenie osobnej, politickej, disciplinárnej a trestnej zodpovednosti. Osobné motívy dnes musia ustúpiť všeobecnému záujmu, ktorým je najmä dôveryhodnosť inštitúcií.

Pokiaľ majú orgány činné v trestnom konaní dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomníčky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaným z iných trestných činov, je neobhájiteľné naďalej zotrvávať v jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti.

Dôvera ľudí na Slovensku voči justičným orgánom je jednou z najnižších z krajín EÚ. Justícia potrebuje očistu od tých, ktorí zlyhali. Je preto nevyhnutné prijať také zmeny v justičných orgánoch, ktoré umožnia riadne a nezávislé vyvodzovanie zodpovednosti. Potrebujeme nielen nezávislú policajnú inšpekciu, ale aj funkčné disciplinárne súdnictvo a efektívny systém profesijnej etiky. Zodpovednostný systém justičných orgánov nesmie fungovať ako zakrivené zrkadlo, musí fungovať ako nástroj očisty.

Je potrebné, aby sa nad tým zamysleli aj predstavitelia justície, lebo vo výsledku bude chrániť najmä ich samotných pred spochybneniami v očiach verejnosti. Justícia potrebuje dôveru a musí sa o ňu spolupričiniť.

Potrebné je ale aj dôveryhodné vysvetlenie, prečo a z koho iniciatívy boli lustrovaní nielen novinári, ale aj prokurátori, ktorí sa vyšetrovaniu vraždy venujú. Zostavovanie pavúkov s citlivými informáciami o príbuzných totiž pôsobí ako zastrašovanie a nápadne pripomína praktiky minulosti.

Za úplne najdôležitejšie ale považujem, aby sme ani pod vplyvom narastajúcich znepokojujúcich správ nestrácali vieru v spravodlivosť. Spoločnosť, v ktorej neexistuje viera v spravodlivosť, totiž nemôže byť demokratická. V takejto spoločnosti sa skôr či neskôr objaví niekto, kto zákon preberie do vlastných rúk, a to by bol pre nás všetkých ten najhorší možný scenár.

Dôveryhodnosť inštitúcií na ochranu práva musí byť našou hlavnou prioritou. Nemali by sme v tejto situácii paušalizovať a pre zlyhania jednotlivých ľudí, či už v polícii, prokuratúre alebo na súdoch, zavrhnúť všetkých, ktorí v justičnom systéme pracujú.

Každý z nich by mal však svojim dielom, a ešte viac ako inokedy, ukázať občanom, že mu na dôveryhodnosti našich orgánov záleží.

Rýchlo, objektívne a nestranne vyšetrovať prípady, na ktorých pracujú . Zdržať sa konania, ktoré môže byť považované za konanie v rozpore s etikou.

Podporovať z vlastných radov tých, ktorých životný príbeh, osobná integrita a hodnoty budú zárukou, že na zlú cestu sa už nikdy nevrátime.

Malo by sa to prejaviť vo voľbách do justičných orgánov, sudcovských samospráv, ale aj vo verejnej diskusii. Je to jediná cesta k vyššej dôveryhodnosti justície, polície, a v konečnom dôsledku aj k posilneniu parlamentnej demokracie.

Želám si, aby našou spoločnou motiváciou v týchto chvíľach, ktoré považujem za veľmi dôležité pre Slovensko, bola naša spoločná snaha o upevnenie viery v spravodlivosť. O to vás ako občianka, aj ako prezidentka prosím, a k tomu vás aj vyzývam.