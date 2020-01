Aktualizované o 21:12: Bryantova helikoptéra sa zrútila na predmestí Los Angeles v nedeľu ráno miestneho času, po páde vypukol požiar. Podľa zdroja zahynulo päť ľudí. Príčinu tragédie vyšetrujú. V oblasti však nebolo nepriaznivé počasie, mohlo preto ísť o technickú poruchu.

#BREAKING: A deadly helicopter crash in #Calabasas. @lacfd reports 5 people injured at the scene. pic.twitter.com/60h7MmxAf1