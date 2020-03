Pri vrchole sa môže nakaziť 170-tisíc ľudí. Pomalé šírenie natiahne krízu do roku 2021

31.03.2020, 12:41 | TASR

Opatrenia, ktoré boli prijaté pre zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, sa javia ako účinné. Ak ich bude Slovensko vedieť dlhšie dodržiavať, mohlo by zaradiť medzi päť krajín, ktoré najlepšie zvládli pandémiu nového koronavírusu. V utorok o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana a premiér Igor Matovič (OĽaNO) na Úrade vlády SR.

Podľa vládneho analytika sa tak môže Slovensko vyhnúť scenárom, aké sa ukázali v Taliansku, Španielsku či v americkom štáte New York. Vrchol epidémie by na Slovensku mohol byť približne v polovici júla. Podľa M. Smatanu však je potrebné zvýšiť kapacitu nemocníc a prísne dodržiavať opatrenia približne tri až štyri mesiace.

Nová analýza odhaduje, že pri vrchole epidémie môže byť okolo 170-tisíc ľudí nakazených, čo predstavuje 2,3 percenta populácie Slovenska.

Pri pomalšom šírení sa natiahne až do roku 2021. Analytici však podotkli, že ide o negatívny scenár, ktorý sa nemusí naplniť. Opatrenia, ktoré vláda a ústredný krízový štáb prijali po 16. a 27. marci, by mali pomôcť znížiť celkový počet nakazených. Jednou z alternatív riešenia situácie je podľa Matoviča to, že sa Slovensko na dva či tri týždne „vypne“.

Potrebná by však bola istá „spoločenská dohoda“, realizovaná napríklad prieskumom agentúry. V tomto prípade by podľa slov premiéra zabezpečovalo výlučne maximálne 150-tisíc ľudí infraštruktúru štátu.

Podľa slov vládneho analytika by takéto „vypnutie“ znamenalo, že by odborníci presne vedeli zistiť, kto má symptómy ochorenia COVID-19, a takéhoto človeka by mohli otestovať. „Toto opatrenie zavádzajú iba krajiny, ktoré sú vo veľmi silnom náraste, ako Taliansko a Španielsko. Oni už nemali inú možnosť,“ doplnil.

„Okrem metodologických rozdielov, čo sa týka technickejších vecí, štúdia, ktorú sme pôvodne zverejnili, počítala ako deň nula 16. marca 2020. Nová štúdia počíta deň nula v nedeľu (29. 3.). Ak teraz tvrdíme, že máme 100 dní, a tvrdili sme, že máme 100 dní aj pred dvoma týždňami, tak v princípe sme o dva týždne lepší,“ uviedol M. Smatana, podľa ktorého by mal dosiahnuť vrchol epidémie 110. deň od poslednej nedele.

Pri aktuálnom scenári bude Slovensko potrebovať približne tisíc ventilátorov. Podľa premiéra I. Matoviča by mala byť vláda schopná zabezpečiť takýto počet. Pripomenul, že k prístrojom je potrebný aj vyškolený personál.

I. Matovič pripustil, že bude potrebných vyškoliť ďalších ľudí, a to minimálne dvojnásobný počet. Predseda vlády komentoval aj to, že by sa mohli sprísniť opatrenia pre seniorov. Nevie si však predstaviť, ako karanténu budú starší ľudia zvládať počas leta v rozhorúčených bytoch.

Pripustil aj možnosť, že ochranné rúška bude nutné nosiť možno aj ďalší rok, eventuálne do mája 2021. „Treba povedať, že nám deti budú hlúpnuť, lebo rok budú bez školy, ani na psychiku to nie je dobré, ak budú rok doma,“ komentoval predseda vlády.

Ďalší model vývoja pandémie nového koronavírusu plánuje Inštitút zdravotnej politiky zverejniť 3. apríla.