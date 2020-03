Pribudli dva nové prípady koronavírusu. Jeden z Bratislavy, druhý zo Senca

08.03.2020, 18:27 | TASR

Na Slovensku v nedeľu potvrdili ďalšie dva pozitívne prípady nového koronavírusu. Ide o jednu osobu z Bratislavy a druhú zo Senca. Jedna je hospitalizovaná na klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch, druhá je v domácej izolácii. Na Slovensku je tak potvrdených spolu päť prípadov, 491 vzoriek je negatívnych.

Na Kramároch sú naďalej hospitalizovaní traja ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

„Hygienici a epidemiológovia pracujú v pohotovostnom režime a ohnisko nákazy majú podchytené. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia ochorenia,“ uviedla Z. Eliášová.

Národné referenčné centrum pre chrípku na ÚVZ SR priebežne vyšetruje ďalšie klinické vzorky úzkych kontaktov potvrdených prípadov.

RÚVZ so sídlom v Bratislave rieši aj situáciu so štyrmi Slovákmi (dve deti, dvaja dospelí), ktorí sú pre potvrdené ochorenie v domácej izolácii v rakúskom Kittsee. „Deti navštevujú Cambridge International School v Bratislave, hygienici tam 7. marca vykonali epidemiologické vyšetrenie. Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia vydali karanténne opatrenie – prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 9. marca do 22. marca,“ dodala Z. Eliášová.

Rezort zdravotníctva epidemiologickú situáciu vyhodnocuje na dennej báze a v prípade potreby je pripravený operatívne pristúpiť k ďalším potrebným opatreniam.