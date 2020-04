Pribudlo 66 nových prípadov. Väčšina pochádza z Pezinka

14.04.2020, 12:49 | TASR

Počas pondelka pribudlo na Slovensku 66 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo je tak na Slovensku potvrdených 835 prípadov. Laboratóriá vyšetrili 1 302 vzoriek, z toho 1 236 bolo negatívnych. V utorok o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Negatívny výsledok malo 29 217 testov. Šéf rezortu zdravotníctva doplnil, že celkovo za predchádzajúci deň bolo 48 prípadov z Domova sociálnych služieb v Pezinku. V piatich prípadoch išlo o personál zariadenia a v 43 prípadoch o klientov.

Z nich je 12 hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava, jeden je na umelej pľúcnej ventilácii. M. Krajčí tiež komentoval, že v rámci nových pondelkových prípadov sa štyri objavili v karanténnych strediskách.

Rómske komunity

V slovenských nemocniciach sa spustí časť nevyhnutných plánovaných operácií, ktoré boli doteraz pre pandémiu nového koronavírusu odkladané. Operácie sa spustia podľa zdravotného stavu pacientov, dodal I. Matovič.

M. Krajčí priblížil, že v utorok alebo v stredu vydá hlavný hygienik SR Ján Mikas usmernenie k operáciám. „Budú operovaní tí, ktorí to nevyhnutne potrebujú a neznesú ďalší odklad,“ skonštatoval M. Krajčí s tým, že nemôže dochádzať k tomu, aby u niektorých pacientov prišlo k zhoršeniu zdravotného stavu.

Premiér poukázal na niekoľko otáznikov týkajúcich sa šírenia nákazy, ktoré sa ukážu v najbližšom čase. Ide o rómske osady, ľudí, ktorí prišli zo zahraničia a neboli v povinnej štátnej karanténe či ľudí v domovoch sociálnych služieb. Ak by tieto otázniky neexistovali, číslo R0, ktoré označuje, koľko ďalších ľudí nakazí jeden infikovaný, by sa podľa neho nachádzalo pod 1,0.

„Ak by sme išli ďalej a nemali by sme otázniky, postupne by sme boli schopní ako spoločenstvo nákazu medzi nami eliminovať,“ dodal I. Matovič. Na Slovensku je podľa premiéra 1 044 rómskych komunít, pričom sa v nich testuje približne desiaty deň.

„Približne desať ich testovaných bolo, päť je v karanténe,“ doplnil. Za veľkú neznámu v šírení nákazy označil I. Matovič domovy sociálnych služieb, ako aj predošlých šesť dní, keď bol na Slovensku počas veľkonočných sviatkov sprísnený režim.

Domovy sociálnych služieb

Dôsledky prípadného nedisciplinovaného správania uvidíme podľa neho v horizonte dvoch týždňov. V domovoch sociálnych služieb sa podľa premiéra ani ministra zdravotníctva nedá plošne testovať.

M. Krajčí povedal, že v týchto zariadeniach je 40-tisíc zamestnancov, ich testovanie zhruba každé dva týždne je nereálny model. „Zamestnanci budú okamžite testovaní pri akomkoľvek podozrení na infekčné ochorenie,“ dodal s tým, že viac v sa tejto situácii nedá urobiť a zamestnanci musia nosiť ochranné pomôcky.