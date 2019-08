Priemysel klesá, šanca na balíky rastie: Najdôležitejšie správy dňa

22.08.2019, 17:55 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Dôležité udalosti vo svete z 22. augusta 2019: priemysel v poklese, zachranné plány v centre záujmu vlád aj centrálnych bánk.

Index amerického priemyslu v kontrakcii

Index nákupných manažérov v americkom priemysle Markit PMI v júli prekvapujúco poklesol do kontrakcie. Stalo sa tak prvýkrát od septembra 2009. Významný prepad zaznamenal aj sektor služieb, keď dosiahol svoje trojročné minimá. Podľa ekonómov sa jedná o ďalší silný signál pokračujúceho spomalenia ekonomického rastu v USA, píše Reuters.

ECB pripravuje balík na podporu rastu

Zápisnica z posledného zasadnutia Európskej centrálnej banky ukázala plány monetárnej inštitúcie na podporu ekonomického rastu a inflácie pri spomaľovaní ekonomiky. Tvorcovia politiky ECB zvažujú, že prídu s balíkom, ktorý bude zahŕňať kombináciu od zníženia úrokových sadzieb, nákupu aktív, cez zmeny výhľadu a podporu bánk až po zníženie negatívneho dosahu záporných sadzieb. Trh očakáva, že ECB v septembri zníži úrokové sadzby o 10 bázických bodov a zároveň pristúpi k novému kvantitatívnemu uvoľňovaniu, píše Reuters.

Na novú dohodu o brexite nie je čas

Francúzsky prezident pokračoval v kritike politiky vlády Spojeného kráľovstva, keď sa vyjadril, že na novú dohodu o brexite nezostáva dostatok času. Na stretnutí s Borisom Johnsonom povedal, že budúcnosť Británie leží výhradne v rukách Johnsona. Zároveň ho uistil, že nebude nečinne sedieť bez snahy hľadať dobré riešenie. Na druhej strane Angela Merkelová je optimistickejšia, keď tvrdí, že do mesiaca by mohla vzísť nová dohoda. Libra reaguje rastom na najsilnejšie úrovne za posledné tri týždne, píše Bloomberg.

Apple plánuje predstaviť novinky

Na budúci mesiac, ešte pred začiatkom vianočných nákupov, plánuje spoločnosť Apple predstaviť viacero významných hardvérových a softvérových noviniek. Pôjde najmä o tri nové mobilné telefóny iPhone, aktualizovanú verziu iPad Pro, novú verziu hodiniek Apple Watch, ale aj renováciu MacBook Pro. Viac detailov o nových produktoch a službách rozoberá Bloomberg.

Nemecké dáta lepšie, ako sa čakalo

Vo štvrtok zverejnené predstihové dáta PMI z nemeckej ekonomiky vyšli mierne lepšie, ako sa očakávalo. Kompozitný index nákupných manažérov ukázal relatívne silný sektor služieb, no pokračujúcu kontrakciu v priemysle. Tá klesá už siedmy mesiac po sebe, píše Bloomberg.

Kúpi Volkswagen Porsche?

Trhy počas dňa reagovali na špekulácie nemeckého magazínu o potenciálnom prebratí spoločnosti Tesla Volkswagenom. Akcie Tesly v premarkete reagovali rastom, no neskôr sa vrátili späť po tom, ako sa ukázalo, že záujem je reálny iba v prípade krachu americkej spoločnosti. Hovorca Volkswagenu konštatoval, že tieto špekulácie sa nezakladajú na faktoch, uvádza Reuters.

Taliansko: Demokratická strana chce novú vládu

Slová bývalého šéfa talianskej Demokratickej strany Mattea Renziho zo stredy potvrdil aj jej súčasný šéf Nicola Zigaretti, ktorý zverejnil záujem strany o participáciu na novej vláde. O začatí rokovaní medzi Demokratickou stranou a Hnutím piatich hviezd rozhodne taliansky prezident Sergio Matarella, píše Reuters.

ECB ustupuje bankám

Európska centrálna banka vzdala snahu o vytvorenie väčších opravných položiek na zlé úvery a ustúpila tlaku komerčných bánk. ECB posunula termín na potrebu získania dodatočnej hotovosti voči zlým úverom na tri roky v prípade, ak sú nekryté, a na sedem rokov, pokiaľ sú kryté. Zlé úvery tvoria až 41,4% úverov v Grécku, 21,3% na Cypre, 11,5% percenta v Portugalsku a 8,4% v Taliansku, uvádza Reuters.

Bernie Sanders predstavuje svoje Nový zelený plán

Demokratický kandidát na nového amerického prezidenta Bernie Sanders predstavil svoj „zelený plán“, na základe ktorého by mala krajina do roku 2030 vyrábať 100 percent energie z obnoviteľných zdrojov a do roku 2050 by mala byť plne karbónovo neutrálna. Plán by stál 16,3 bilióna dolárov, píše Reuters.