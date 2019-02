Prieskum AKO: Mistrík a Čaputová majú takmer rovnaké preferencie

12.02.2019, 18:00 | TASR

Ak by sa prezidentské voľby konali začiatkom februára, ľudia by najviac volili Maroša Šefčoviča (18,2 percenta). Na druhom mieste by skončil Robert Mistrík s 15,8 percenta a trojicu uzatvára Zuzana Čaputová so 14,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO 8. - 12. februára.