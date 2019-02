Prieskum agentúry Focus: O prezidentské kreslo by súperili Šefčovič a Mistrík

13.02.2019, 14:26 | TASR | TREND.sk

V prvom kole prezidentských volieb by vyhral Maroš Šefčovič so ziskom 20,1 percenta hlasov opýtaných, druhý by bol Robert Mistrík so 17,1 percentami a tretia by skončila Zuzana Čaputová, ktorú by volilo 14,4 percenta opýtaných. Do druhého kola by postúpili M. Šefčovič s R. Mistríkom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dalo urobiť opozičné hnutie OĽaNO u agentúry Focus, a konal sa od 7. do 12. februára.