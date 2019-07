Prieskum: Jeden zo šiestich Slovákov nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu

25.07.2019, 18:03 | TASR

V priemere jeden zo šiestich Slovákov nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu. Vyplýva to zo štúdie LifeStyle 2018 spoločnosti Kantar Slovakia na vzorke 2094 respondentov. Najmenej si sporia mladí do 24 rokov. Vzhľadom na nevyhnutnosť mať pri financovaní bývania našetrené aj vlastné prostriedky, odporúča sa mladým začať so šetrením čo najskôr.