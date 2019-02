Prieskum: OĽaNO rastú, Smer je stabilný

14.02.2019, 13:36 | TASR

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v prvej polovici februára, so ziskom 22,4 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhej priečke by sa umiestnila SaS (14,8 percenta) a na tretej Sme rodina (10,9 percenta). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý sa uskutočnil od 8. do 12. februára 2019 na vzorke tisíc respondentov.