Prieskum: Šefčovič a Mistrík majú vo voľbách vyrovnané šance

27.01.2019, 14:49 | TASR

Spomedzi prezidentských kandidátov má najväčšiu podporu Maroš Šefčovič a Robert Mistrík. Z prieskumu, ktorý pre TV Markíza realizovala agentúra Focus, vyplýva, že by obaja dosiahli zisk 16,6 percenta hlasov.

Ak by sa v druhom kole ocitol jeden z nich so Štefanom Harabinom, Most-Híd by podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara podporil opozičného kandidáta. Predseda OĽaNO Igor Matovič sa v relácii TV Markíza Na telo vyjadril rovnako, v tomto prípade by M. Šefčoviča podporil radšej ako Š. Harabina.

Neprehliadnite Komu pomôže veľká rošáda Šefčovič - Lajčák?

Pozrite si nový diel relácie Zo zadného sedadla s Mariánom Leškom a Evou Mihočkovou

Komu pomôže veľká rošáda Šefčovič - Lajčák? Čaputová a Mistrík sa dohodli. Jeden z nich odstúpi

Počkajú si na vývoj preferencií

Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Štefan Harabin (11,7 percenta). Nasledovali by predseda Mosta-Híd Béla Bugár (10,1 percenta), Zuzana Čaputová (9 percent), predseda ĽSNS Marian Kotleba (8,2 percenta).

Zdroj: SITA

Predseda SNS Andrej Danko by dosiahol vo voľbách 7,8 percenta. Milan Krajniak v prieskume získal sedem percent, František Mikloško 6,7 percenta, Eduard Chmelár 2,3 percenta. Ostatní kandidáti mali preferencie pod dve percentá.

Prieskum sa realizoval od 16. do 23. januára. V prípade, že by sa do druhého kola dostal M. Šefčovič s Š. Harabinom, voľby by vyhral Šefčovič. Rovnako by v podobnej pozícii vyhral R. Mistrík. I. Matovič v tejto súvislosti povedal, že nemôžu dovoliť, aby sa pravá ruka Vladimíra Mečiara stala prezidentom. A. Hrnčiar označil voľbu v Moste-Híd v tomto prípade za jednoznačnú.

Aktualizované: Slovenská národná strana (SNS) nepostaví do tohtoročných prezidentských volieb žiadneho kandidáta. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to vyhlásil predseda strany a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.

„SNS sa rozhodla, že pôjdeme cestou ako posledné prezidentské voľby a nebudeme mať žiadneho kandidáta na prezidenta SR. Myslíme si, že by sa nemali trieštiť národné hlasy,“ poznamenal A. Danko.

Zdroj: TASR

Na margo toho, že sa spomínal ako možný kandidát na post prezidenta, uviedol, že kandidatúru nikdy neohlásil. „Žasnem nad tým, že sa objavujem v prieskumoch. Nikdy som nehovoril, že budem kandidovať na prezidenta,“ podotkol.

Myslí si, že ak by sa o tento post mal uchádzať, mal by byť dlhšie vo verejnom priestore a mať viac skúseností. Podľa A. Danka je jedinou cestou pre stranu, aby v roku 2020 predstavila silný program pre dôchodcov, mladých ľudí či podnikateľov. Jeho ambíciou je viesť stranu do budúcoročných parlamentných volieb ako jej líder.