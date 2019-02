Prieskum: Šefčovič by už v druhom kole neporazil Mistríka ani Čaputovú

17.02.2019, 11:34 | TASR

Ak by sa prezidentské voľby konali v polovici februára, najviac hlasov v prvom kole by dostal Maroš Šefčovič. So stratou 1,5 percenta by za ním skončil Robert Mistrík, tretiu Zuzanu Čaputovú delí od výsledku Mistríka necelé percento. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý u agentúry AKO nechala zrealizovať prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová.