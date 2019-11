Prieskum: Slováci chcú, aby firmy nenaháňali iba zisk, ale boli aj zodpovedné

24.11.2019, 09:41 | TASR

Až 94 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že firmy by mali mať pri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania (CSR). Vyplýva to z októbrového prieskumu agentúry Focus pre združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Firmy by sa podľa prieskumu mali aktívne angažovať v ochrane životného prostredia a v zmierňovaní dosahu klimatických zmien.