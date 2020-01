Prieskum: voľby by vyhral Smer, SNS je na hrane

08.01.2020, 15:41 | TASR

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom minulého roka, vyhral by ich Smer-SD. Vyplýva to z prieskumu Median SK, bez zadávateľa, ktorý sa realizoval od 15. novembra do 23. decembra minulého roka.