Prieskum: Voľby by v januári vyhral Fico a Kotleba

16.01.2020, 13:18 | TASR

Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18,7 percenta hlasov. Nasledovali by ĽSNS (13,6 percenta) a koalícia PS-Spolu (10,5 percenta). Účasť vo voľbách by dosiahla takmer 78 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý sa realizoval od 10. do 14. januára na vzorke 1010 respondentov.