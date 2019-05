Prieskum: Voľby do parlamentu by vyhral Smer. Druhé miesto má ĽSNS

07.05.2019, 12:07 | TASR

Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome apríla a mája, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 19,1 percenta hlasov, na druhom mieste by so ziskom 13,9 percenta hlasov skončila ĽSNS.

O jedno kreslo menej by v NR SR so ziskom 13,7 percenta hlasov získala koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý na vzorke tisíc respondentov uskutočnila agentúra AKO od 29. apríla do 6. mája.

Štvrtou najpreferovanejšou stranou by bola SaS, ktorú by volilo 13,1 percenta voličov. Liberáli by mali v Národnej rade 20 miest. Nasleduje OĽaNO so ziskom 9,2 percenta, čo by znamenalo 14 poslaneckých mandátov.

Šieste by skončilo hnutie Sme rodina s 8,3 percenta hlasov a 13 stoličkami. O jedného poslanca menej by mala v parlamente SNS, ktorú by volilo osem percent opýtaných. Do Národnej rady by sa dostali i KDH a Most-Híd. Kresťanských demokratov by volilo 6,6 percenta opýtaných (10 mandátov), „bugárovcov“ päť percent respondentov (osem miest v parlamente).

Pred bránami parlamentu by zostala SMK-MKP, ktorú by si vybralo 2,6 percenta opýtaných, Kresťanskú úniu a Priamu demokraciu by zhodne volilo 0,2 percenta voličov, Strane zelených Slovenska by dalo hlas 0,1 percenta voličov.

Agentúra sa v prieskume ľudí pýtala, ktorej strane alebo hnutiu by dali svoj hlas, ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 5,1 percenta opýtaných, odpovedať nevedelo 12,2 percenta a 0,5 percenta odmietlo prezradiť, koho by volilo. Ostatných 82,2 percenta respondentov rozdelilo stranám uvedené preferencie.