Príjmy zo zahraničia: rozlúsknite rébus, ako platiť nižšie dane

Mnohí ľudia si privyrábajú prácou v zahraničí. Napriek tomu, že zahraniční zamestnávatelia ich príjem zdania, nesmú zabudnúť podať daňové priznanie aj na Slovensku. Neznamená to však, že tu budú musieť znovu zaplatiť aj daň. Podať daňové priznanie v tuzemsku musí každý, kto vlani celkovo zarobil viac ako 1 968,68 eura. Priznať treba všetky príjmy z celého sveta. Netreba zabúdať ani na rôzne odpočítateľné položky

Daniari sa v poslednom období čoraz častejšie posielajú výzvy tým, ktorí pracovali v zahraničí, kvôli vysvetleniu, prečo nezahrnuli príjmy z cudziny do slovenského daňového priznania. Jednoducho ich podrobia daňovej kontrole, preto treba byť na to včas pripravení.

Mohlo ísť pritom v minulosti o rôzne druhy príjmov, ale najčastejšie o kapitálové alebo ostatné príjmy fyzických osôb, potvrdzuje pre TREND Róbert Kalmár, vedúci tímu daňového poradenstva spoločnosti VGD Slovakia.

„Neraz išlo aj o príjmy, ktoré sú oslobodené od dane. Preto odporúčam mať i takéto príjmy riadne zdokumentované, aby daňovník vedel v prípade výzvy reagovať na požiadavku správcu dane v požadovanej lehote,“ dodáva R. Kalmár. To isté platí aj pri všetkých zdaniteľných príjmoch.

Dane treba správne vysporiadať

Povinnosť vyrovnať si daň a podať daňové priznanie za minulý rok nemajú len Slováci, ktorí pracujú doma, ale aj tí, ktorí zarábajú v cudzine, či už pravidelne alebo príležitostne. V prvom rade si musí každá fyzická osoba podľa R. Kalmára vyriešiť otázku daňovej rezidencie.

Pri platení daní sa totiž posudzuje najmä to, či daňovník je rezidentom Slovenska alebo nie. Ním sa možno stať, ak niekto odchádza za prácou len dočasne, ale naďalej sa do našej krajiny opakovane a pravidelne vracia. Inak povedané, rezidentom je ten, kto sa tu zdržiava aspoň 183 dní do roka.

Vo všeobecnosti si mnohí ľudia myslia, že ak

