Multifunkční primátori. Novým poslancom sedieť na dvoch stoličkách neprekáža

03.03.2020, 18:15 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Regionálni politici a novozvolení kandidáti nevidia problém, že budú sedieť na dvoch stoličkách v parlamente aj v meste či obci. Vedia si čas zmanažovať a vidia v parlamente väčšiu šancu zviditeľniť svoj región a presadiť reformu samosprávy.

Do parlamentu sa dostalo vo farbách vládnych aj opozičných strán niekoľko starostov, primátorov, ale aj dvaja šéfovia samosprávnych krajov. Deje sa to opakovane v každom volebnom období. Terajšie parlamentné voľby nie sú výnimka. Navyše žiadny zákon nezakazuje, aby poslanci nemohli vykonávať súbežne aj funkcie v samospráve.

Strany sa k „viacfunkčnosti“ svojich členov stavajú rôzne. Väčšina to toleruje a dokonca podporuje. Napríklad strana Za ľudí mala na svojej kandidátke niekoľko primátorov a starostov a traja sa dokonca dostali do parlamentu. Neúspešná koalícia PS/Spolu mala v svojich radoch tiež niekoľko regionálnych politikov napríklad Katarínu Macháčkovú, primátorku Prievidze. Ostatné strany mali tiež niekoľko regionálnych politikov.

„Na druhej strane v SaS sa riadia interným pravidlom, že poslanec parlamentu by nemal sedieť na dvoch stoličkách zároveň a mal by si uplatňovať len jeden mandát,“ pripomína Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu. Príkladom je Milan Laurenčík, ktorý bol starostom obce Terchová, avšak po svojom zvolení do Národnej rady v roku 2016 sa vzdal funkcie starostu.

Aj teraz Juraj Droba (SaS), šéf Bratislavského kraja, tvrdí, že do parlamentu nenastúpi. Podobne sa rozhodla aj Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá je v europarlamente, ale bola zvolená aj do Národnej rady. Na druhej strane v minulosti bol banskobystrický župan Dušan Muňko (Smer) aj europoslancom a tvrdil, že zvláda obe funkcie.

Stíhajú obe funkcie

Otázne je, či je tento postoj férový a zodpovedný voči voličom a občanom daného mesta či regiónu. Ľudia sa môžu cítiť podvedení, že sa ich zvolený zástupca bude ich mestu venovať len na čiastočný úväzok či nie na „plný plyn“.

„Je to úplne legitímne a samozrejme záleží od schopnosti ľudí vykonávať dve náročné pozície,“ myslí si Matúš Sloboda z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Miroslav Kollár, primátor Hlohovca a čerstvo zvolený poslanec za stranu Za Ľudí si myslí, že zvládať obe funkcie sa dá, ak si človek usporiada čas. „Práca primátora vyžaduje sedem dní do týždňa, takže som na to zvyknutý, navyše chcem dokončiť rozrobené veci v Hlohovci,“ hovorí o svojej motivácii ostať v oboch funkciách.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť