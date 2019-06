Príspevok na dochádzanie nemusí zamestnanec dostať, hoci podmienky splní

29.06.2019, 17:00 | TASR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podporuje zamestnávanie ľudí aj príspevkom na dochádzanie za prácou. Ten môže dosiahnuť podľa vzdialenosti od trvalého bydliska až 135 eur mesačne. Rozdielna interpretácia niektorých pojmov medzi zamestnávateľmi a ÚPSVaR však môže niektorých žiadateľov o tento príspevok pripraviť. Ide o potvrdenie miesta výkonu práce, ktoré môžu mať napríklad obchodní zástupcovia aj v podobe niekoľkých krajov, alebo dokonca celej SR.

Podľa riaditeľky Kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR Jany Lukáčovej na správne vypočítanie vzdialenostného pásma na určenie výšky príspevku treba, aby bolo miesto výkonu práce zamestnanca určené konkrétne.

„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny usmerňujeme, aby v takýchto prípadoch vyzvali zamestnávateľa na vyplnenie potvrdenia o mieste výkonu práce s presne určenou jednou adresou, a tou môže byť napríklad aj sídlo zamestnávateľa. Uvedené je dôležité na určenie presnej výšky príspevku,“ povedala J. Lukáčová.

Zamestnávatelia však argumentujú, že nemôžu uviesť do potvrdenia iný údaj, než aký majú so zamestnancom dohodnutý v pracovnej zmluve. Zamestnanec svojho nového zamestnávateľa nemôže do uvedenia údajov, ktoré požaduje ÚPSVaR, donútiť.

Problém vzniká podľa ÚPSVaR už pri podpise pracovnej zmluvy, keď si v nej zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú ako miesto výkonu práce napríklad celé územie Slovenska. Podľa J. Lukáčovej je v takomto prípade miesto výkonu práce nedostatočne určené.

„Rovnako máme názor, že zamestnávateľ pri takom počte možných miest výkonu práce mal určiť zamestnancovi pravidelné pracovisko,“ povedala.

Hoci žiadateľ o príspevok musí doložiť v žiadosti miesto výkonu práce, možným riešením podľa riaditeľky je, že úrad práce bude akceptovať ako miesto výkonu práce sídlo firmy. „Úradu práce by mal stačiť údaj o mieste sídla zamestnávateľa,“ dodala J. Lukáčová.