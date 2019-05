Príspevok pre rodičov má vzrásť o 150 eur. Tým, ktorí pracujú

06.05.2019, 21:06 | TASR

Rodičovský príspevok by mohol tým, ktorí pred materskou pracovali, vzrásť až o 150 eur a nepracujúcim o 50 eur. Avizoval to premiér Peter Pellegrini s tým, že Smer trvá aj na ďalších opatreniach, ktoré majú byť predložené do parlamentu v rámci koaličného sociálneho balíka. Pripomenul však zároveň, že zdravé verejné financie sú pre vládu prioritou.