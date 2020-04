Proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka prerušili do konca apríla

16.04.2020, 13:24 | TASR

Proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bol prerušený do 29. apríla. Na štvrtkovom pojednávaní to uviedla predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová.

Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica vidí v lustráciách Jána Kuciaka, následnom telefonáte Mariana Kočnera s Kuciakom a vo finále vražde novinára logický sled udalostí. M. Kočner to odmieta a poukazuje na to, že v čase lustrácií písal J. Kuciak o tendroch na rezorte školstva. Uviedol to na štvrtkovom pojednávaní v kauze vraždy novinára pred senátom Špecializovaného trestného súdu.

R. Kvasnica upozornil na svedeckú výpoveď investigatívneho reportéra portálu Aktuality.sk Martina Turčeka. Ten spomínal tlačovú konferenciu z leta 2017, počas ktorej J. Kuciak podľa jeho slov ponížil M. Kočnera. Upozornil vtedy na podozrivé prechody súvisiace s kauzou Donovaly.

Začiatkom septembra 2017 sa odohral medializovaný telefonát M. Kočnera s Kuciakom, v ktorom mu hovoril, že si bude zisťovať informácie o jeho rodine. Dva dni potom mal byť vypracovaný vzťahový diagram a koncom septembra napokon aj lustrácia. Opisoval ju svedok Pavol V., obvinený v kauze lustrovania novinárov. V októbri sa následne realizovalo sledovanie, ktoré priblížil aj svedok Juraj Škrip. "Na prelome rokov 2017 a 2018 došlo k objednávke vraždy," uzavrel R. Kvasnica.

M. Kočner s touto úvahou nesúhlasil. Argumentuje, že lustrácia J. Kuciaka bola vykonaná 22. augusta 2017 po tom, čo publikoval článok o eurofondovom škandále na rezorte školstva. Tvrdí, že mal viesť k odvolaniu vtedajšieho ministra za SNS Petra Plavčana.

Po hygienickej prestávke pokračovalo pojednávanie čítaním svedeckých výpovedí súvisiacich so smrťou podnikateľa Petra Molnára. K jeho vražde sa priznal Miroslav Marček, ktorý bol za ňu aj neprávoplatne odsúdený. P. Molnára mal zavraždiť podľa vlastných slov s úmyslom lúpeže s jeho bratrancom Tomášom Sz. Ten podiel na vražde P. Molnára a Kuciaka odmieta.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová potvrdila, že na hlavné pojednávanie bude predvolaný Ivan Kočner. Podnikateľ je bratom obžalovaného M. Kočnera. Pred policajtom vypovedal o hypotéze M. Kočnera o vražde novinára. Spomínať ju mal na oslave svojich 50. narodenín.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a M. Kočner, ktorý si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.

Lipšic verí v potrestanie sledovacieho komanda

Právny zástupca manželov Kuciakovcov Daniel Lipšic verí, že členovia sledovacieho komanda Petra Tótha – Miroslav Kriak, Štefan Mlynarčík a Juraj Škrip budú niesť trestnú zodpovednosť. Uviedol to po štvrtkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Argument, že pracovali v domnienke sledovania novinárov pre Slovenskú informačnú službu (SIS), D. Lipšic odmieta. „Viacerí z nich majú bezpečnostnú minulosť. Neviem o tom, že by bezpečnostné alebo spravodajské zložky používali na účely sledovania externistov,“ vysvetlil.

Všetci členovia komanda zároveň vypovedali o tom, že mali pracovať pri sledovaní odhaľovania drogovej trestnej činnosti. „Museli vedieť, že keď sledujú mesiace novinárov, iné osoby a ich rodinných príslušníkov, tak to s odhaľovaním drogovej trestnej činnosti nemá nič spoločné,“ povedal D. Lipšic. Považuje to za legendu.

Svedok Škrip, ktorého výpoveď čítala predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová, uviedol, že počas sledovania bol aj pri Dóme sv. Martina v Bratislave, kde mali „náhodou“ zbadať D. Lipšica. „Je evidentné, že svedok klame, aby zľahčil svoju potenciálnu trestnú zodpovednosť,“ reagoval D. Lipšic s tým, že nemyslí samotnú kauzu vraždy J. Kuciaka. Z akcie sledovania bol urobený niekoľkostranový záznam. Jeho výpoveď v kauze vraždy novinára tak podľa D. Lipšica odporuje trestnému spisu v kauze sledovania.

V kauze sledovania novinárov nebol doposiaľ nikto obvinený. Fotky J. Kuciaka, ktoré vyhotovovali členovia komanda Petra Tótha, stotožnil Zoltán Andruskó ako tie, ktoré mu ukázala obžalovaná Alena Zsuzsová. Samotný Peter Tóth vypovedal, že USB kľúče s fotkami J. Kuciaka odovzdal M. Kočnerovi.