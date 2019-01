Procházka na Ústavnom súde? Nemáme s tým problém, povedal Bugár

02.01.2019, 21:05 | TASR | sch

Most-Híd by podľa predsedu Bélu Bugára zrejme nemal problém s kandidatúrou Radoslava Procházku za ústavného sudcu. „Ak ho niekto navrhne, myslím si, že by sme s ním problém nemali. Každý môže zlyhať, ale ako právnik bol dobrý,“ povedal.

Pripúšťa, že parlamentu sa nemusí podariť včas zvoliť potrebný počet kandidátov a môže sa stať, že ústavný súd môže byť napríklad na mesiac ochromený. Podpredseda parlamentu v tom ale háčik nevidí.

„A čo keď nebudú zvolení, jeden mesiac nie je problém. Hlavne, aby sme zvolili 18 (kandidátov, z ktorých vyberá parlament). Áno, ten mesiac zabrzdí ich rozhodovanie, ale Slovensko nepadne. Budeme sa snažiť, aby boli dovolení,“ doplnil.

Ficovi by odklad vyhovoval

Ústavných sudcov volí parlament vo februári, následne by ich mal vymenovať prezident. Ak by došlo k odkladu, mohli by sa medzitým uskutočniť marcové prezidentské voľby. O miesto na Ústavnom súde má záujem aj Robert Fico, ktorý podľa viacerých komentátorov chce, aby sudcov vymenúval už nový prezident.

Most-Híd má na post ústavného sudcu viacero kandidátov. Minister spravodlivosti Gábor Gál už vyhlásil, že P. Kresáka navrhnú.

„Nebudú len naši, budú to aj kandidáti, ktorých navrhnú iné inštitúcie,“ poznamenal B. Bugár. Nechce špekulovať o tom, či by bol pre stranu prijateľný expremiér a šéf Smeru-SD Robert Fico. Zároveň uviedol, že exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská kandidovať nechce.

Máme priemerný zákon

Parlament má voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR na schôdzi, ktorá sa začne 29. januára 2019. Nominácie môžu prichádzať do 7. januára. Na ústavnom súde sa má vymeniť deväť z 13 sudcov.

V súvislosti s nedávno prijatými úpravami výberu kandidátov na ústavných sudcov B. Bugár zdôraznil, že tam bol lepší návrh, ale po kritike parlament prijal priemerný.

„A ten môže zablokovať ústavný súd. Teraz možno zvolíme ôsmich kandidátov, ale prezident nemôže vybrať, lebo nemá dvojnásobný počet. Takýmto spôsobom môžeme súd znefunkčniť, lebo tam zostanú štyria, ak nestihneme vybrať. Môže to vzniknúť, ale nepredbiehal by som, máme šancu zvoliť 18,“ uzatvoril predseda Mosta-Híd.