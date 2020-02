Profesionálna koučka: Problémom sú často šéfovia, nie zamestnanci

17.02.2020, 18:45 | Katarína Dobrovodská | © 2020 News and Media Holding

So zmenami majú problém starší zamestnanci, mladí ich považujú za normálne. Riaditeľka jednej z najúspešnejších koučovacích spoločností vo Veľkej Británii Kim Morganová pre TREND vysvetľuje, na čo sa zamerať v dobe plnej zmien.

V rozhovore sa dočítate: V čom môžu pomôcť kouči

Prečo by si mali ľudia viac veriť

Čo najviac ohrozuje mladých

Čoho sa boja starší

Ako si poradiť s bossingom a mobbingom

Prečo nekoučovala Borisa Johnsona

Čo je dnes pre ľudí najväčšou transformačnou výzvou, s ktorou sa musia vyrovnať?

Týka sa to mnohých vecí, obzvlášť zakorenených presvedčení a zafixovanom náhľade na seba. K výzvam patrí aj to, že sa človek k mnohým veciam z minulosti nevracia, že si nepripomína a nezvnútorňuje úspechy, ktoré dosiahol.

To sa prejavuje v nízkej sebadôvere, nedostatku sebaistoty alebo podceňovaní sa. Väčšina ľudí, s ktorými sa stretávam hovorí, že si chcú viac veriť. Veriť v seba, vo svoje sily. Ľudia chcú byť sebavedomí, ale robia pre to len málo. Myslím si, že by s tým mali niečo urobiť. Aby sa mali v rámci toho jedného života, ktorý dostali do vienka, lepšie.

Kladie dnešná doba v porovnaní s minulosťou na jednotlivcov väčšie nároky?

To je skutočne dobrá otázka. Ťažko mi je hodnotiť to u vás na Slovensku, lebo ja som tu v minulosti nebola. Ale všeobecne podľa mňa každá doba so sebou prináša svoje výzvy. Tie súčasné sa týkajú hlavne moderných technológií, sociálnych médií a vplyvu sociálnych médií na mladých ľudí a ich sebaúctu.

K výzvam dneška takisto patria aj fake news, falošné a nepravdivé správy a ustavičné porovnávanie sa s inými ľuďmi s výsledkom, že z toho vychádzame ako tí, ktorí sú na tom horšie. Myslím si, že donedávna bolo obrovskou výzvou aj to, ako veľa a ťažko museli ľudia pracovať, čo bolo zdrojom pracovného stresu.

V minulosti?

Neviem, ako sa situácia vyvíja u vás, ale vo Veľkej Británii došlo v tejto oblasti k veľkej zmene. Organizácie si už dnes cenia pracovníkov ako celok, ako komplexných ľudí, a snažia sa o to, aby žili v rovnováhe medzi osobným a pracovným životom.

Čo to znamená?

Dávajú im viac možností, aby si mohli sami riadiť

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť