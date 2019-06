Progresívci a Spolu idú spoločne do volieb. Čakajú na vyjadrenie Kisku

14.06.2019, 10:58 | TASR

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD sa dohodli na spoločnej kampani do budúcoročných volieb do Národnej rady (NR) SR. V piatok podľa predsedu Spolu-OD Miroslava Beblavého podpíšu koaličnú dohodu. Tá má podľa jeho slov platiť nielen do volieb, ale aj v prípadnej vládnej koalícii.