Progresívci predbehli Smer. Vo výdavkoch na predvolebnú kampaň

Do začiatku parlamentných volieb zostáva už len niekoľko dní. Najnákladnejšiu kampaň mal donedávna Smer, až tento týždeň ho prekonala koalícia PS/Spolu. Napriek tomu sa politické strany zatiaľ k limitu výdavkov na predvolebnú kampaň, teda k trom miliónom eur, nepriblížili ani zďaleka. Skutočná cena kampane však bude známa až po voľbách.

Viac ako 2,1 milióna eur zatiaľ v rámci predvolebného boja minula koalícia PS/Spolu. Dostala sa tak na čelo pomyselného rebríčka najdrahších predvolebných kampaní. Tesne za ňou nasleduje Smer, ktorý do predvolebného boja investoval vyše 1,9 milióna eur.

Vyplýva to z údajov, ktoré TREND z transparentných účtov strán stiahol desať dní pred voľbami, teda v stredu 19. februára. Viac ako milión eur investovalo do kampane zatiaľ šesť strán, túto hranicu však zrejme do volieb prekonajú aj SNS a neparlamentná strana Vlasť.

Dominuje online

Drvivú väčšinu výdavkov na kampaň tvorí nákup online priestoru. Mnohé strany do reklám na stránkach Facebooku či do vyhľadávača Google investujú tisíce eur denne. Výraznou položkou v nákladoch volebných strán na kampaň sú aj klasické bilbordy a podobné nosiče reklamných sloganov.

Napriek tomu, že na riadnu kampaň zostáva už len sedem dní, dva dni pred voľbami sa začína moratórium, do naplnenia limitu troch miliónov eur má každá z politických strán či koalícií ďaleko.

