Projekt Stanica Nivy napreduje, cez sviatky práce ustanú

21.12.2018, 15:22 | TASR

Výstavba novej autobusovej stanice v Bratislave a rozsiahla rekonštrukcia priľahlej ulice Mlynské nivy napredujú. Stavebné práce však budú počas nasledujúcich sviatkov utlmené a podľa plánov by nemali prebiehať od 24. do 26. decembra a od 31. decembra do 2. januára, informoval developer HB Reavis, ktorý práce realizuje.