Prokurátori ÚŠP získali poznatky o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov

19.08.2019, 12:45 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Prokurátori špeciálnej prokuratúry odporúčajú predstaviteľom štátnych orgánov, ktorí si písali s Marianom Kočnerom, aby prišli svoju komunikáciu vysvetliť. Ak to nespravia teraz, neskôr to môže byť v ich neprospech.

Desiatky tisíc správ, ktoré polícia zaistila v telefóne Mariana Kočnera obvineného v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú na dôležité osoby z prostredia štátnych a justičných orgánov, ktoré s M. Kočnerom komunikovali. Vyhlásili to prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na tlačovej konferencii (19. 8.), kde informovali o posunoch vo vyšetrovaní vraždy.

„Odporúčam ľuďom, ktorých sa táto komunikácia týka a mohli by ju prísť vysvetliť, aby ju prišli vysvetliť, lebo to môže byť pre nich v ich neprospech,“ vyhlásil dozorujúci prokurátor, ktorého meno ani tvár nemôžu médiá zverejňovať. Odmietol však spresniť, o aké osoby pôsobiace v orgánoch verejnej správy by malo ísť.

Archivovanú komunikáciu M. Kočnera médiá zverejňujú postupne od začiatku augusta. Okrem iného z nej vyplýva, že mal byť v kontakte s expremiérom Robertom Ficom či exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (obaja zo Smeru), predsedom parlamentu Andrejom Dankom z SNS či šéfom Mosta-Hídu Bélom Bugárom. Všetci ešte minulý týždeň styky s M. Kočnerom popreli.

Kočner je zatiaľ posledný

Vo veci vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej prokurátori očakávajú, že prvé obvinenia by mali padnúť v októbri alebo v novembri. Obvinených je zatiaľ päť ľudí, M. Kočner, jeho kumpánka Alena Zsuzsová, Miroslav Marček, Tomáš Szabó a Zoltán Andruskó. Vyšetrovanie zatiaľ podľa prokurátorov neviedlo k tomu, aby bolo možné obviniť aj ďalších ľudí.

„Zatiaľ získané dôkazy nasvedčujú tomu, že zostaneme v rozsahu obvinených, v akom sme, ale jeden nikdy nevie,“ vyhlásil prokurátor. Z dôkazov, ktoré sa zatiaľ vyšetrovaním podarilo zabezpečiť, nateraz vyplýva, že strelcom bol M. Marček, no stále existujú pochybnosti o presnom priebehu vraždy.

Vyšetrovateľom sa taktiež nepodarilo zabezpečiť strelnú zbraň, ktorou mal M. Marček vraždiť. Zaistená je len jej hlaveň. V súvislosti s vyšetrovaním vraždy J. Kuciaka sa už začalo viac ako desať ďalších trestných konaní. Na informácie o trestnej činnosti prokurátori zväčša narazia pri objasňovaní vraždy.

Ďalšie vraždy

Vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka doviedlo policajtov a prokurátorov aj k ďalším plánovaným vraždám, v ktorých mali figurovať všetci už dnes obvinení s výnimkou M. Kočnera. Išlo o plánované vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica.

„K usmrteniu Petra Šufliarskeho nedošlo len vďaka zadržaniu ľudí, ktorí vraždu plánovali. Poškodeným v týchto prípadoch hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo,“ povedali prokurátori. Doteraz získané dôkazy však nepreukazujú, že by si M. Kočner ich vraždy objednal.

Spochybňovanie prokurátorov

Prokurátori sa vrátili aj ku kauze zrušeného príkazu na zadržanie podnikateľa Norberta Bödöra, syna oligarchu Miroslava Bödöra, ktorý má blízko k strane Smer. Išlo o prípad, keď sa N. Bödör dozvedel o tom, že ho polícia plánuje zadržať, a tak sa na nej radšej prihlásil sám.

Nadácia Zastavme Korupciu nedávno informovala o tom, že príkaz na zadržanie N. Bödöra existoval, no krátko nato ho prokurátor zrušil, pretože sa o tom N. Bödör dozvedel. Dozoroví prokurátori sa na tlačovej konferencii ohradili voči interpretácii, ktorá naznačovala, že zadržanie bolo zrušené na Bödörov pokyn.

„Práve, keď som udelil súhlas so zadržaním N. Bödöra, sa kolega dozvedel o tom, že ho plánujeme zadržať. Preto sme sa rozhodli dočasne pozastaviť úkony,“ opísal dozorový prokurátor situáciu. N. Bödör sa totiž na svoj výsluch aj plánovanú domovú prehliadku pripravil, a tak by tieto úkony nemali zmysel. Aj na výsluch sa napríklad dostavil s novým mobilným telefónom, v ktorom by policajti žiadne dôležité informácie nenašli.

Prokurátori špeciálnej prokuratúry sa na tlačovej konferencii dotkli aj útokov zo strany niektorých politikov a najmä predsedu Smeru R. Fica, ktorý minulý týždeň hovoril o tom, že orgány činné v trestnom konaní pracujú pod politickým a mediálnym tlakom.

„Vyhradzujeme sa voči takémuto zaťahovaniu do politiky. Dochádza k nášmu spochybňovaniu zo strany politikov, pričom tieto útoky sú neodôvodnené a je otázne, komu a na čo majú slúžiť,“vyhlásili prokurátori. Dodali, že sa určite budú stupňovať snahy o ich diskreditáciu a môže to súvisieť najmä s informáciami súvisiacimi s vysokopostavenými ľuďmi, na ktoré pri vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka natrafili.