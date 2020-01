Prvé reakcie na zmrazené nájmy: stopli veľké stavebné projekty aj investície

12.01.2020, 18:48 | ČTK

Stavebné spoločnosti v Berlíne čelia výraznému úbytku zákaziek v dôsledku plánovaného zmrazenia nájmov. Na svojom webe o tom informuje denník Financial Times (FT). Zákon o zmrazení nájomného v Berlíne na päť rokov by mal nadobudnúť účinnosť do marca. Vedenie nemeckej metropoly týmto krokom reaguje na prudký rast nákladov na bývanie.