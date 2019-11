Putin: Keď východ Európy zbohatne, opustí EÚ

20.11.2019, 17:45 | ČTK

Krajiny východnej Európy môžu o niekoľko rokov začať uvažovať o odchode z Európskej únie. Počas prejavu na investičnom fóre v Moskve to povedal ruský prezident Vladimir Putin. Stane sa tak podľa neho okolo roku 2028, keď sa z terajších príjemcov peňazí z pokladne Európskej únie stanú platcovia.

Vnútri Európskej únie vznikli kvôli zvláštnostiam pri rozdeľovaní financií protiklady, upozornil V. Putin. Značná časť daňových prostriedkov najvyspelejších európskych štátov „sa využíva na to, aby sa udržali nad vodou tí, ktorí zatiaľ nedosiahli určitú úroveň hospodárskeho rozvoja,“ konštatoval. Dodal, že ide o desiatky miliárd eur.

„Niekedy začiatkom roku 2028 dosiahnu niektoré krajiny východnej Európy takú úroveň ekonomického rozvoja, že prestanú byť príjemcami grantov a najrôznejších podpôr z európskeho rozpočtu a budú musieť platiť tak, ako to robí Veľká Británia,“ vyhlásil v narážke na brexit.

Európska únia teraz debatuje o podobe svojho budúceho dlhodobého rozpočtu pre roky 2021 až 2027. Krajiny zo stredu a východu Únie v ňom naďalej zostávajú príjemcami peňazí z Únie, veľmi pravdepodobne však získajú menej ako v súčasnom období.

O hlavných parametroch viacročného rozpočtu by mali šéfovia krajín a vlád Európskej únie rokovať na samite v decembri. Veľká Británia, ktorá by z Únie mala odísť na konci januára 2020, patrí k čistým platcom do európskej kasy, má však dohodnutú výraznú zľavu svojich odvodov.

Rusko už hrozbu nepredstavuje

Ruský prezident poprel, že by jeho krajina, obviňovaná po vpáde do Gruzínska a Ukrajiny z rozpínavosti, kohokoľvek ohrozovala. Je vraj celkom jasné, že európski lídri tvrdeniam o ruskej hrozbe už neveria. Podľa V. Putina je to legenda vymyslená tými, ktorí sa na nej chcú priživiť.

Neprehliadnite Putin chce nahradiť globálnu Wikipédiu ruskou alternatívou

Ruský prezident prišiel s návrhom na stretnutí vládnej Rady pre ruský jazyk

„Dnes to už nefunguje. Odhliadnuc od všetkých problémov s Ukrajinou, na špekulácie s Krymom a Donbasom všetci jasne pochopili, že Rusko sa na nikoho nehodlá vrhnúť. Je to jednoducho hlúposť, hovadina,“ citovala ruského prezidenta agentúra TASS.

„Ruská hrozba je výmysel tých, ktorí sa chcú priživiť na úlohe predsunutej hliadky v boji s Ruskom a získať nejaké bonusy a preferencie. Všetkým je to jasné, vodcom hlavných európskych krajín je to absolútne jasné,“ vyhlásil šéf Kremľa.

V. Putin pochválil Čínu, ktorej sa podľa neho najlepšie podarilo zlúčiť možnosti centralizovanej správy s rozvojom prvkov trhovej ekonomiky. V bývalom Sovietskom zväze sa nič také nestalo a následky rozpadu potom prekonali aj tie najhoršie očakávania.

„Výsledky neefektívnej hospodárskej politiky v Sovietskom zväze sa prejavili aj v politickej sfére. Následky rozpadu boli horšie než čokoľvek, čo si ľudia mysleli a čo mohli v najhorších predstavách očakávať,“ dodal V. Putin.