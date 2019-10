Putin oslávil narodeniny v tajge. Rozšíril zbierku kultových fotografií

08.10.2019, 08:27 | TASR

Vladimir Putin sa rád prezentuje ako milovník a ochranca prírody. Tento rok opäť vyrazil do Tuvianskej republiky ležiacej na hranici s Mongolskom, ktorá patrí medzi najzaostalejšie v Rusku.

Jednu z hlavných ulíc juhoosetského mesta Cchinvali pomenovali v pondelok po ruskom prezidentovi V. Putinovi. Stalo sa tak v deň jeho 67. narodenín, informovala agentúra Interfax.

Primátor mesta Cchinvali Alan Kočijev vysvetlil, že rozhodnutie o zmene názvu Moskovskej ulice na V. Putinovu vítajú nielen obyvatelia mesta, ale aj celého Južného Osetska. To podľa neho V. Putinovi vďačí za svoju „záchranu v auguste 2008 i za rozhodnutie ruského vedenia uznať nezávislosť tejto kaukazskej republiky.“

Ako informoval ruský spravodajský portál Lenta.ru, V. Putin si počas víkendu, ktorý predchádzal jeho dnešným narodeninám, doprial pobyt v tajge v Tuvianskej republike na Sibíri. Kremeľ zverejnil z pobytu fotografie a video, ako V. Putin počas túry v lese zbiera huby, lesné plody a šišky či pozoruje okolie ďalekohľadom, alebo ako podopierajúc sa palicou stúpa po zatrávnenom svahu. Vo videu potom zadýchaný V. Putin vysvetľuje, že „sme vyšli nad oblaky, do výšky takmer dvetisíc metrov.“

Tuvianska republika leží pri hraniciach s Mongolskom a patrí k najchudobnejším a najzaostalejším častiam Ruska. V. Putinovi, ako obvykle počas podobných eskapád, robil spoločnosť minister obrany Sergej Šojgu, ktorý pochádza z tohto kraja. Denník Le Parisien pripomenul, že v prípade V. Putina ide už o obvyklú mediálnu kampaň, ktorej cieľom je udržiavať obraz o prezidentovej mužnosti a dobrej forme.

V minulosti tento bývalý dôstojník KGB, ktorý je v Rusku pri moci už dve desaťročia, usporadúval v dni svojich narodenín rybačky, či plachtenie so sťahovavými vtákmi alebo potápanie do hlbín mora. O V. Putinovi je známe aj to, že má čierny pás v džude a aktívne hrá hokej.