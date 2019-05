Putin podpísal návrh zákona o „suverénnom internete“

01.05.2019, 21:33 | TASR

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu návrh zákona o novom opatrení, ktoré rozširuje vládnu kontrolu nad internetom. Informovala o tom stanica Slobodná Európa. Kritici varujú, že nový zákon zverejnený na webovej stránke Kremľa povedie k cenzúre značnej časti internetu.

Nové opatrenia okrem iného vyžadujú, aby si poskytovatelia internetových služieb nainštalovali zariadenia na routing ruskej webovej frekvencie na serveroch v celej krajine.

Obhajcovia internetu však tvrdia, že dané opatrenia umožnia väčšie sledovanie zo strany ruských tajných úradov a od poskytovateľov internetových služieb sa bude vyžadovať, aby mali nainštalované zariadenia na routing ruského webového užívania prostredníctvom serverov v krajine.

Neprehliadnite Rusko ďalej provokuje. Občianstvo už ponúka všetkým Ukrajincom

Putin tiež pripustil, že sa stretne s novozvoleným ukrajinským prezidentom

Rusko ďalej provokuje. Občianstvo už ponúka všetkým Ukrajincom Dôvera Rusov k Putinovi je na historickom minime

Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi verí už len 32 percent

Kritici tvrdia, že to ruským tajným službám umožní širšie možnosti sledovania a vládnym orgánom kontrolu nad informáciami. Kremeľ a jeho spojenci v parlamente však predmetnú legislatívu obhajujú s tým, že ide o opatrenia pre prípad, ak by Spojené štáty odrezali Rusko od svetovej webovej siete.

Ak by sa tak stalo, ruský mediálny regulátor Roskomnadzor by prevzal kontrolu nad ruským internetom a bol by schopný filtrovať celé dianie na webe. Šéf Roskomnadzoru Alexander Žarov v apríli vyhlásil, že dané opatrenia sa budú týkať aj komunikačnej služby Telegram, ktorá je v Rusku veľmi rozšírená.