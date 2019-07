Putin sa fatálne mýli. Liberalizmus nie je zastaraný, jeho vlastný štát je dôkazom

04.07.2019, 17:30 | Tomáš Zemko

Liberalizmus je zastaraný. Dostal sa do sporu so záujmami väčšiny populácie na celom svete. Toto prednedávnom vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Dlhoročný vladár Kremľa však nepovedal, čo je alternatívou liberalizmu. Pozrime sa na to, akú ekonomickú úroveň neliberálne režimy na čele s Ruskom ponúkajú.